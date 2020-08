Diese beiden Radrennfahrer aus dem Kanton Zug träumen von der ganz grossen Karriere Kaum Rennen, aber Aufgebot ins U17-Nationalkader: Die Zuger Radtalente Noah Obrist und Mats Poot sind trotz Coronakrise im Hoch. Stephan Santschi 04.08.2020, 05.00 Uhr

«Ich habe mich extrem gefreut, ich habe es kaum erwarten können.» Noah Obrist strahlt, wenn er an die Brugger Abendrennen im Juli zurückdenkt. Erstmals seit rund fünf Monaten konnte er sich wieder in einem Wettkampf messen. Sein letzter Auftritt datierte aus dem Februar, als er just vor der Coronakrise an der U17-Schweizer-Meisterschaft auf der Bahn Bronze gewonnen hatte. Von einem normalen Sportleralltag ist der 16-jährige Hünenberger aber noch immer weit entfernt: «Bis im Dezember hätte ich sonst kaum eine Pause, jedes Wochenende wäre ich irgendwo im Einsatz. Jetzt aber finden nur ein paar regionale, jedoch keine nationalen Rennen statt.»

Sie sind Mitglieder des RMV Cham-Hagendorn und fahren im Schweizerischen Nationalkader: Noah Obrist (links) und Mats Poot.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 25. Juli 2020)

Der viral bedingte Ausnahmezustand hat also auch im Radsport unliebsame Nachwirkungen. Obrists Verein, der RMV Cham-Hagendorn (siehe Box), musste den 40-Jahr-Jubiläums-GP auf 2021 verschieben. Hadern möchte Noah aber nicht und das hat zwei gute Gründe: Einerseits figuriert er wie im Vorjahr im U17-Nationalkader von Swiss Cycling. Andererseits wird er Mitte August von der Kunst- und Sportklasse Cham ins neu eröffnete Spitzensport-Zentrum «On your marks» (OYM) wechseln. «Toll, dass es klappt», sagt Obrist zu diesem Schritt, der seiner Karriere dank professionellerer Trainingsbedingungen einen weiteren Schub verleihen kann.

Noah Obrist liebäugelt mit Olympiadiplom

Noah Obrist, der das Radfahrer-Gen von seinem Vater Stefan, dem Präsidenten des RMV Cham-Hagendorn, vererbt bekam, hat jedenfalls grosse Ziele vor Augen. Nächstes Jahr hofft er auf den Aufstieg ins U19-Nationalkader, er träumt von Teilnahmen an Welt- und Europameisterschaften, vom Gewinn eines Olympiadiploms und von einem Leben als Radprofi. «Das Faszinierende an meinem Sport ist die Geschwindigkeit und die Möglichkeit, die Leistung über grössere Distanzen abrufen zu müssen», erzählt er. Auf seine Bemühungen im Training erhalte er rasch ein direktes Feedback: «Wer gut trainiert, wird schneller und besser.»

Seine kräftige Statur und seine Körpergrösse lassen es dabei erahnen: Die Stärken von Noah Obrist liegen nicht am Berg, sondern auf flachem Terrain. «Ich kann auf der Strasse die Power über längere Zeit konstant hochhalten und am Ende noch mit einem Sprint zulegen.» Auch auf der Bahn fühlt er sich wohl, mit Platz drei an der erwähnten U17-SM und einem zweiten Platz im Vorjahr im Teamwettbewerb hat er auf dieser Unterlage sogar seine bisher grössten Erfolge feiern können.

Mats Poot: Erstes Rennen, erster Sieg

Nicht minder talentiert ist Mats Poot, 15-jähriger Chamer und Vereinskollege von Obrist beim RMV. Auch er figuriert im U17-Nationalkader, im Gegensatz zum ein Jahr älteren Obrist ist dies für ihn aber eine Premiere. Zum Radsport fand er eher zufällig, wie er lächelnd erzählt. «Ich war schlecht im Fussball, also schrieb mich mein Vater bei einem Mountainbike-Rennen ein.» Und siehe da, Klein-Mats gewann das Kräftemessen auf Anhieb und offenbarte erstmals sein Talent. «Selber Tempo zu machen, ohne Motor, das gefällt mir am Radfahren.»

Später wechselte Poot auf die Strasse, bestritt viele Rennen und auch wenn ihm auf Anhieb kein ausserordentlicher Erfolg in seiner noch jungen Laufbahn in den Sinn kommt, so sagt der doch, dass er dereinst gerne als Radfahrer sein Geld verdienen möchte. Entsprechende Vorkehrungen trifft der Zuger Kantonsschüler auch abseits der Rennstrecke. «Für die Aufnahme ins U19-Kader brauche ich den Schweizer Pass. Den möchte ich jetzt beantragen», sagt der gebürtige Holländer.

«Der Weg nach oben ist noch weit»

Zur Welt kam Poot in Den Haag in Holland, bereits mit drei Monaten übersiedelte seine Familie mit ihm nach Singapur. «Seit meinem fünften Lebensjahr bin ich in der Schweiz», berichtet der Sohn einer Südafrikanerin und eines Holländers. Neben Deutsch und Holländisch beherrscht er auch Englisch, die Sprache, die bei ihm zu Hause gesprochen wird, fliessend. Wie fliessend seine Spitzensportpläne umsetzbar sind, wird sich zeigen. Vorderhand ist auch er nur schon froh, wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können, auch wenn der Restart nach der Coronapause mit einem Platten an einem Bikerennen nicht nach Wunsch ausgefallen ist. «Noah und Mats haben beide Potenzial», sagt Vereinspräsident Stefan Obrist. «Der Weg nach oben aber ist noch weit. Die entscheidende Phase, die beginnt jetzt.»