Diese Parkplätze können neu auch im Winter genutzt werden Auf den Parkfeldern östlich des Zuger Hafens überwinterten bisher Boote. Künftig sind die Parkplätze für Autos da. Laura Sibold 30.11.2019, 05.00 Uhr

Auf diesen Parkplätzen auf der Seite des Podiums 41 am Zuger Hafen waren im Winter bisher Boote untergebracht. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 28. November 2019)

Der Stadtrat hat die Nutzung gewisser Parkplätze am Hafen Zug angepasst. Von den 40 bestehenden Parkplätzen am Hafen Ost, auf der Seite des Podiums 41, wurden jeweils von November bis März 16 Plätze an den Yachtclub als Winterlager abgegeben. Das Abstellen von Autos war im Winter auf diesen Parkfeldern nicht gestattet.