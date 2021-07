Leserbrief Diese Randsteine sollten mehr als nur acht Jahre halten Zur Situation am Seeufer in Unterägeri 12.07.2021, 14.31 Uhr

Die Randsteine am Unterägerer Seeufer sind «sackteuer», haben aber eine sehr miese Qualität. Es gibt zunehmende Schäden an den Uferrand-Abschluss-Platten westlich und östlich der Schiffhaltestation in Unterägeri. Ich habe die Gemeinde Unterägeri, zuständig ist der Gemeindepräsident und Bauvorsteher Josef Ribary, vor bereits langer Zeit auf diese Schäden hingewiesen und verlangt, die Gemeinde solle eine Expertise über die Qualität dieser Steine in Auftrag geben. Westlich und östlich des Stegs sind 100 Steinplatten mit bearbeiteter Oberfläche im Jahre 2013 gelegt worden. Bewilligt wurde die Sanierung an der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2012. Es geht also um die bewilligte Anlage, damals mit A bezeichnet, östlich des Schiffstegs mit Kosten von 474000 Franken und die Anlage B westlich des Schiffstegs mit Kosten von 703000 Franken. Von den 100 Stück gelegten Steinplatten haben bereits 35 Stück grössere Schäden an der Oberfläche (Absplitterungen) und die Tendenz ist steigend. Bei einigen Platten wurden in dilettantischer Art und Weise die Absplitterungen an der Oberfläche in Weiss gespachtelt. Da ja offenbar die Zeit für eine Reklamation und Expertise vertrödelt wurde und die Gemeinde viel Geld zur Verfügung hat, werden ja wieder einmal die Steuerzahlenden für eine Sanierung aufkommen müssen. Die Oberfläche der Steine muss sicher abgeschliffen und neu versiegelt werden. Auf alle Fälle sollten diese Randsteine mehr als nur acht Jahre halten, für diese miese Qualität soll die damalige Baufirma geradestehen und sich erkenntlich zeigen. Mir wurde versprochen, mir betreffend diese Angelegenheit eine Antwort zu geben. Aber man hat offenbar andere Prioritäten, als einem vom Fussvolk eine Antwort zu geben.