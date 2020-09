Dieser Steinhauser ist aus sehr dauerhaftem und hartem Holz geschnitzt Der 65-jähriger Schreiner Richard Murer ist seit heute Pensionär. Beim Steinhauser ist dieser Abgang ein sehr spezieller. Marco Morosoli 30.09.2020, 18.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schreiner Richard Murer hat gut lachen. Seit dem 30. September muss er nicht mehr arbeiten. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 29. September 2020)

In einem gewesenen europäischen Staat beurteilten die Unternehmen die Leistung ihrer Mitarbeiter zwecks Motivation im Wochenrhythmus. Am Aushang oder sonst an einem gut einsehbaren Ort hiess es dann «Der Bestarbeiter der Woche heisst...». Ob die Schreinerei Käslin an der Allmendstrasse in Steinhausen diese Methode der Belohnung praktiziert, muss offenbleiben. Fakt ist, dass Richard Murer diese Auszeichnung viele Male erhalten hätte. Das Warum ist leicht zu erklären. Der 65-Jährige hat mehr als fünfzig Jahre dem gleichen Arbeitgeber die Treue gehalten. Ob er denn nicht ab und an mit dem Gedanken gespielt habe, anderswo sein Glück zu suchen, sagt Murer bestimmt: «Der Chef hat mir dann eine Aufstiegschance im Betrieb zugehalten. Ich bin geblieben.»

Mit Stolz erzählt Richard Murer, dass er sich «über all die Jahre immer weitergebildet» habe. Aber nicht nur im Umgang mit Holz lernte er dazu, auch in Bezug auf die heute notwendigen Software-Kenntnisse kann Murer punkten.

Ein zerstörter Traum und ein hilfreicher

Dabei war sein Einstieg in die Welt der Hölzer eher zufällig. Ja, so erzählt Murer: «Ich habe schon als Kind viel mit Holz hantiert.» Nachdem sein älterer Bruder den akademischen Weg einschlug, überlegte Richard Murer, den Hof des Vaters zu übernehmen. Der Erstgeborene entschied sich dann jedoch um, sodass für Richard Murer das Schreinern wieder eine Option war. Kaum zu glauben aber wahr: Eines Tages gegen Ende der 1960er-Jahre tauchte dann ein Mann auf dem Murer-Hof am Ausläufer des Zugerbergs auf. Er habe vernommen, dass hier jemand eine Ausbildungsstelle als Schreiner suche. Gehört habe er dies von einer anderen Person in der Nachbarschaft. Die einen müssen Bewerbungen schreiben. Richard Murer hatte das Privileg, dass ihn jemand im übertragenen Sinn mit der Stalllaterne gesucht hatte. Richard Murer hat dem damaligen Chef und den auf ihn folgenden «immer zugedient» und klaglos alle Änderungen mitgetragen.

Richard Murer verarbeitet eine Holzplatte - am 30. September zum letzten Mal.

Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 29. September 2020)

Der Steinhauser erzählt: «Ich bin ein Allrounder, der immer genau weiss, wo es etwas anzupacken gilt.» Phänomenal ist sein Gedächtnis. Dass er im Alter von 22 Jahren heiratete, ist «Pflichtwissen». Das Datum seines ersten Fluges – es ging am 27. September 2001 mit der Feuerwehr nach Amsterdam – weiss er sogar mit dem Wochentag (Donnerstag). Eine Erinnerungshilfe sei sicher das tragische Zuger Attentat. Richard Murer kann für sich in Anspruch nehmen, dass er mit seinen Kollegen mitunter zu den Letzten gehörte, welche mit einem Swissair-Flugzeug flogen. Zwei Tage nach der Landung der Steinhauser Feuerwehrleute in Zürich Kloten ging beim Schweizer Traditionsunternehmen nichts mehr. All diese Zahlen verkettet Murer ohne Faktencheck übers Internet. Im Gespräch erwähnt er noch andere Wegmarken mit den jeweiligen Begleitumständen. Richard Murer ist aber nicht nur bei der Arbeit eine treue Seele. Auch private Engagements waren bei ihm in früheren Jahren stets von langer Dauer: 22 Jahre im Turnverein, 18 Jahre Kirchenrat in Steinhausen und 17 Jahre bei der Feuerwehr. Etwas reduziert hat er sein Engagement beim Mountainbikefahren: «Ich bin nur noch hobbymässig unterwegs.»

Der treue Schreiner gehört auch zu den Schollentreuen. Solche Menschen ziehen kaum um. Bei Richard Murer heisst das: Steinhausen, Steinhausen, Steinhausen. Ja, er wolle Europa kennen lernen, skizziert der 65-Jährige seine Zukunftspläne. Mit seinen Kindern, Grosskindern und seinen Geschwistern pflegt er, wie er anfügt, «einen engen Kontakt». Was er denn heute (1. Oktober 2020), dem ersten Tag als Pensionär mache werde, sagt Murer: «Ich schlafe aus.» Seinen Nachfolger habe er eingeführt. Doch einer wie Richard Murer braucht eine Hintertür. Ich habe mit dem Chef mündlich abgemacht, dass «sie mich anrufen können, wenn Not am Mann ist». Im ernsten Ton sagt Richard Murer: «Ich warte aber nicht darauf.»