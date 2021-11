Kommentar «Chefsache» Schade, hatte die Bevölkerung keine Wahl Rahel Hug über die stille Wahl für das Unterägerer Gemeindepräsidium. Rahel Hug 06.11.2021, 05.00 Uhr

Das Gemeindepräsidium in Unterägeri bleibt fest in FDP-Hand. Langzeit-Präsident Josef Ribary legt sein Amt per Ende Jahr nieder, in seine Fussstapfen tritt der bisherige Gemeinderat Fridolin Bossard. Die anderen Parteien haben auf eine Kandidatur für das Gemeindepräsidium verzichtet, somit ist Bossard in stiller Wahl gewählt.