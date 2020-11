WIRTSCHAFTSBEILAGE 2020 «ZUGER ZEITUNG»: Editorial Dieses Bildungssystem ist einzigartig Die Schweiz rühmt sich einer vielfältigen innovativen Bildungslandschaft. Tatsächlich ist es so, dass sich andere Staaten für unser duales Bildungssystem interessieren und deswegen die Schweiz besuchen. So auch die designierte First Lady der USA, die Pädagogin Jill Biden. Harry Ziegler 20.11.2020, 05.00 Uhr

Was ist denn so einzigartig an diesem System? Sind es die öffentlichen Schulen? Die privaten? Die Lehrbetriebe, Lehrmeister und Berufsschulen? Gymnasien? Fachhochschulen oder Universitäten? Oder ist es gar das Lehrpersonal? Eine Antwort kann nicht auf einen einzelnen Bereich, eine einzelne Schulform zielen. Vielmehr sind es das Zusammenspiel und die Durchlässigkeit der einzelnen Elemente. Die älteren Leserinnen und Leser werden sich noch daran erinnern, wie starr nur schon vor 20 Jahren die Strukturen in der Schule waren. Primar­schule, Übertrittsprüfung und Einteilung ins Gymnasium, die Sekundar- oder die Realschule. Und von da an war der spätere berufliche Weg mehr oder weniger vorgespurt.

Das hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert. Heute ist es für jede und jeden möglich, sich seinen Interessen, Fähigkeiten und Talenten entsprechend zu bilden. Sei es auf direktem Weg oder über Umwege. Das ist das Faszinierende an unserem Bildungs­system – die Durchlässigkeit.

Diese dem Schweizer Bildungssystem eigene Möglichkeit hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass wir in der Berufsbildung dermassen vorwärtsgekommen sind. Erst dieses einzigartige System ermöglicht es unseren Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, den Lernenden, sich den zunehmenden Herausforderungen zu stellen. Als Beispiel diene die Digitalisierung. Sie hat Berufe geschaffen, von denen frühere Generationen in Science-Fiction-Romanen staunend gelesen haben. Und diese Berufe werden zum Funktionieren der Wirtschaft gebraucht.

Es ist also nichts als richtig, pflegen Bildung und Wirtschaft einen intensiven Austausch. Dieser geht – wie Fachleute bestätigen – glücklicherweise nicht so weit, dass die Wirtschaft der Bildung diktiert, was gelehrt werden muss. Und umgekehrt ist es auch nicht so, dass die Bildungsinstitute im Kanton Zug und der Schweiz an den wirtschaftlichen Notwendigkeiten vorbei unterrichten.

In dieser Beilage kommen Bildung und Wirtschaft zu Wort. So führt die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann aus, wie herausfordernd das Abstimmen der Bedürfnisse von Wirtschaft und Bildung sein kann. Und sie gibt eine klare Antwort auf die Frage, was die Wirtschaft an Bildung brauche – den Blick nach vorne. Damit meint die Volkswirtschaftsdirektorin unter anderem das dauernde Überprüfen der Angebote. Dies auch, indem man sich die unbequeme Frage stellt: «Welche praktischen Tätigkeiten fallen in der Berufswelt künftig weg?» und sich konsequent nach den Antworten und dem Bedarf ausrichtet. Ein Beispiel: Im Kanton Zug werden aktuell etwa 280 Informatiker ausgebildet. Diese Zahl scheint recht hoch zu sein – vor allem für den kleinen Kanton. Nur: ICT-Betriebe gibt es im Kanton Zug doppelt so viele wie angehende Informatiker.

Neben den öffentlichen Instituten leisten auch Privatschulen ihren Anteil an der Bildung. Der Zuger CVP-Nationalrat Gerhard Pfister, selber einst Lehrer an einer Privatschule, ist Co-Präsident des Verbands Schweizerischer Privatschulen (VSP) und hat verschiedene Mandate an privaten Schulen inne. Er erklärt, wie Privatschulen funktionieren, wo sie allenfalls Angebotslücken füllen können. Und weshalb sie keine Konkurrenz zu den öffentlichen Schulen sind, sondern eine Ergänzung.

Ebenfalls wenig Konkurrenzdenken kennen die meisten Lehrbetriebe, die die gleichen Berufslehren anbieten. Sie rekrutieren sogar die Lernenden vielfach gemeinsam. Nur auf den letzten paar Metern seien sie Konkurrenten, sagt ein Ausbildner. Oder wie es in der Wirtschaft heisst: «Konkurrenz belebt das Geschäft.» Das ist auch in der vielfältigen Bildungslandschaft Zug der Fall. Und das ist gut so.