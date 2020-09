Dieses Trio kann auch einen Vollmond improvisieren Die erste Saison des Murianer Sommerrestaurants The Beiz endet. Ob es eine zweite gibt, steht in den Sternen. Melanie Burgener 21.09.2020, 16.42 Uhr

Das Team von «The Beiz» (von links): Laura Hofmann, Myra Brügger und Philipp Galizia. Bild: Melanie Burgener

Eigentlich wäre Laura Hofmann jetzt in Griechenland und würde ihren Traum einer Weltreise leben. Stattdessen sitzt sie in einem grossen Zelt im alten Pflegigarten in Muri. Gemeinsam mit Myra Brügger und Philipp Galizia blickt sie auf einen Sommer zurück, der zwar so nicht geplant, für sie alle aber nicht weniger traumhaft war. Der Beweis: «Dass wir nach sechs Wochen immer noch da sitzen und es gut haben», sagt Galizia und lacht.