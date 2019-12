Die Dietwiler Strasse wird angehoben Der Knodenbach wird nach der Teiländerung des Gestaltungsplans Babilon in Dietwil anders offengelegt. Eddy Schambron 31.12.2019, 05.00 Uhr

Die Kesselstrasse bei der Deponie Babilon in Dietwil wird angehoben, aber in ihrer Lage nicht verändert. Bild: Eddy Schambron

Änderungen im Gestaltungsplan Aushubdeponie Babilon in Dietwil: Der Knodenbach bleibt in einem bestimmten Teilbereich neu eingedolt, wird dafür in einem anderen offengelegt. Die Kesselstrasse wird in der Endgestaltung angehoben, ohne aber die Lage zu verändern. Mit diesen Änderungen sind auch eine Rodung beim Einlaufbauwerk zum Knodenbach und eine Verschiebung der Ersatzaufforstung vorgesehen. Die Teiländerung Gestaltungsplan Aushubdeponie Babilon liegt von 8. Januar bis 4. Februar auf der Gemeindekanzlei öffentlich auf.