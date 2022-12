Vereine&Verbände Digitale Hürden meistern Pro Senectute bietet im Magazin «Horizonte» eine Übersicht zu neuen Technologien für ältere Menschen. 09.12.2022, 19.59 Uhr

Das Titelbild des Gratis-Magazins «Horizonte» von Pro Senectute Kanton Zug. Bild: PD

Obwohl die «Silver Generation» bei der Smartphone-Nutzung mächtig aufgeholt hat, geht das Rennen in der digitalen Anwendung weiter. Online-Banking wird von den Anbietern aus ihrer Sicht als easy angepriesen, die Log-in-Formen für E-Finance sprengen jedoch die Vorstellungskraft der Ü80-Generation. Wie soll man sich eine Cloud vorstellen? Wie komme ich ohne Karte auf die öffentliche Toilette? Fahrpläne und Speisekarten verschwinden in gedruckter Form. Überall Codes zum Scannen. Sogar bei den Parkbussen. Die Welt wird immer abstrakter.

Der «digitale Graben» verschiebt sich zwar: Unter den Ü85ern sind laut der Studie «Digitale Senioren 2020» der Pro Senectute Schweiz immerhin 35 Prozent online. Im Magazin «Horizonte» geht der Kanton Zug nochmals auf alle Eventualitäten ein. Der Homo sapiens ist limitiert und kann nicht alles speichern. Ohne Angehörige oder digitale Treffs wird es für ältere Personen immer schwieriger mitzuhalten. Welche Geräte eignen sich für den Einstieg? Wie bilden sich flinke Anwender weiter? Im Magazin sind Checklisten und Angebote, wie man sich online fit halten kann. Das Heft kann bei Pro Senectute Kanton Zug gratis bestellt werden unter 0417275050 oder info@zg-prosenectute.ch.

Für Pro Senectute Kanton Zug: Claudia Baltisberger

