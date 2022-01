eGovernment: Die eZug-App ist auf dem Vormarsch

Digitalisierung Der virtuelle Schalter auf dem Smartphone: Weitere Zuger Gemeinden wollen die eZug-App einführen In der Stadt Zug sowie in Cham sind mit Hilfe der mobilen E-Government-Lösung diverse Dienstleistungen der Einwohnergemeinde nutzbar. Das Potenzial, so äussern sich die beiden Pionier-Gemeinden über ihre Erfahrungen, sei noch lange nicht ausgenützt. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Behördliche Dokumente bequem von zu Hause aus bestellen. Screenshot: Erklärvideo eZug-App

Egal ob Homeoffice, Onlineshopping oder Kryptowährungen, unser Alltag spielt sich immer mehr in der digitalen Welt ab. Auch Behörden springen auf diesen Zug auf. So kann man in Cham seit Anfang Dezember verschiedene Dienstleistungen der Einwohnerdienste und des Betreibungsamts online beziehen und rechtsgültig abwickeln. «Rund um die Uhr, egal von wo, smart und sicher», wird dafür geworben. Möglich wird das durch die eZug-App. Genutzt wird diese App auch in der Stadt Zug. Hier wurden die Onlineangebote der Einwohnergemeinde bereits im Januar 2021 eingeführt.

Martin Mengis, Gemeindeschreiber in Cham. Bild: Stk

Braucht man personalisierte Dokumente, wie etwa den Heimatausweis, ein Leumundszeugnis oder eine Wohnsitzbestätigung, ist nicht mehr zwingend ein persönliches Erscheinen am Schalter der entsprechenden Gemeinde notwendig. Das Digitalisierungsprojekt sei gut angelaufen, zieht Martin Mengis, Gemeindeschreiber in Cham, eine erste Bilanz. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen könnten keine Angaben dazu gemacht werden, wie viele Chamerinnen und Chamer das Angebot nutzten. «Allerdings lässt sich feststellen, dass es nach der Ankündigung der Implementierung von eZug in Cham zu Downloads und Registrierungen bei eZug gekommen ist», so Mengis.

Den betroffenen Behörden im Gegenzug erlaube die Neuerung, einen vollständigen digitalen Prozess ohne Unterbruch zu vollziehen:

«Das heisst, es ist kein Abtippen, Kopieren et cetera nötig. Dies hat einen schnelleren Verarbeitungsprozess und eine kürzere Auslieferungszeit zur Folge»,

erklärt der Gemeindeschreiber. Die Kundin oder der Kunde erhalte via Pushnachricht eine Information, wenn das bestellte Dokument zur Verfügung steht. Weitere Anwendungen würden von der Smart-City-Abteilung der Stadt Zug laufend ausgebaut und jeweils auch für Cham aufbereitet.

Die digitale Weiterentwicklung sei bereits seit einiger Zeit Thema in der Einwohnergemeinde Cham. «Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit der Stadt Zug im Bereich Informatik konnte Cham von der Innovation der eZug-App profitieren», führt Martin Mengis aus. Er betont aber, dass der persönliche Kontakt wichtig bleibe: «Obwohl die Coronapandemie aufgezeigt hat, wie wertvoll digitale Dienstleistungen sind, haben wir immer wieder auch Rückmeldungen, die klar machen: Der persönliche Kontakt am Schalter ist vielen Chamerinnen und Chamern ein grosses Anliegen.»

«Philosophie der selbstbestimmten Identität»

Die digitale Identität für eZug-Nutzerinnen und -Nutzer basiert auf der kantonalen Lösung Zuglogin. Wer bereits registriert ist, kann seine Daten in die eZug-App übernehmen. Doch nicht allen Bürgerinnen und Bürgern ist das geheuer. «Bei jeder Interaktion bestätigt man als Userin oder User explizit, mit wem man welche Daten teilt.» Dies entspreche der sogenannten «Philosophie der selbstbestimmten Identität», führt Mengis aus. Für die Lancierung der eZug-App erstellte die Stadt Zug ein Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept. Martin Mengis: «Alle technischen und organisatorischen Massnahmen für die höchste Sicherheit wurden getroffen.»

Zuglogin und die eZug-App Zuglogin kann man brieflich beim Kanton oder vor Ort im Stadthaus und der Bibliothek der Stadt Zug aktivieren. Die Nutzer haben die volle Kontrolle, mit wem sie welche Daten teilen möchten, indem sie der Übermittlung jedes Mal ausdrücklich zustimmen. Download, Registrierung und Verwendung der eZug-App sind kostenlos. Gewisse angebotene Dienstleistungen sind jedoch kostenpflichtig und werden im Bestellprozess per Kreditkarte, Twint oder Postcard direkt in der App bezahlt.

Der Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt betont: «Die elektronische Identität mit der Kopplung an das kantonale Zuglogin sichert die Rechtsgrundlage für den digitalen Behördenkontakt.» In Zug wurde die eZug-App vor einem Jahr lanciert. «Neben allen positiven Erlebnissen und Erfahrungen mit und rund um eZug werden wir aber auch darin bestätigt, dass ein breites Angebot und damit der Nutzen für die Zugerinnen und Zuger der entscheidende Faktor ist, dass eZug das volle Potenzial ausschöpfen kann», führt Kobelt aus.

Karl Kobelt, Zuger Stadtpräsident. Bild: PD

Neben der Bestellung von Dokumenten der Einwohnerdienste und des Betreibungsamts unterstützt eZug in Zug Gläubiger bei Betreibungsbegehren, indem das Formular mit den Informationen aus der elektronischen Identität abgefüllt werden kann. Weiter kann man sich mit eZug bei verschiedenen Services anmelden, etwa dem Zuglogin bei Serviceprovidern für E-Signature (Skribble) oder für elektronische Baueingaben, auf denen können Dokumente direkt in der App elektronisch signiert werden.

Das Angebot wird laufend ausgebaut:

«Im Frühling bringen wir die Bibliothek und die Anwohnerparkkarten sowie Abodienste für Recycling auf eZug. Und im Herbst folgt mit dem Elternportal ein grosser Meilenstein.»

Die digitale Kommunikation zwischen den Erziehungsberechtigten und den Lehrpersonen werde das erste Angebot, welches eine sehr grosse Nutzergruppe regelmässig beansprucht.

Noch sei das Potenzial an Nutzerinnen und Nutzern nicht ausgeschöpft. «Aber das war so zu erwarten», meint der Stadtpräsident. Die Stadt Zug konnte viele Erfahrungen sammeln und verfolgt zwei Ziele: mehr Nutzen für mehr Leute. Darum werde seit der Lancierung einerseits in den Angebotsausbau und andererseits in die Verbreitung investiert. So werde eZug neben Cham im Verlauf des Jahres auch in weiteren Gemeinden genutzt werden können.

Die Gemeinden auf dem Weg zur Digitalisierung

E-Government – die Vereinfachung, Durchführung und Unterstützung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen behördlichen Institutionen und Bürgern durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien – ist in den Zuger Gemeinden ein grosses Thema. Fast überall ist es möglich, bestimmte Dokumente über einen digitalen Schalter zu beziehen. Im Menzingen werden auch die Gemeinderatsgeschäfte digital geführt. «Die Einführung in der Verwaltung ist ebenfalls geplant, voraussichtlich in den Jahren 2023/2024», so Gemeindeschreiber Fabian Arnet.

Der Gemeinderat Walchwil verfolge aktiv die Entwicklung des E-Government-Angebots, schreibt Gemeindeschreiber René Arnold. Man werde sich in der ersten Jahreshälfte 2022 eingehend mit dem Thema «integrierte Kommunikation» befassen, «sodass kostenwirksame Massnahmen in das Budget 2023 aufgenommen werden können».

In Oberägeri wurde die Digitalisierung der Aktenführung schon im Juli 2005 gestartet und die digitale Sitzungsverwaltung wurde per Ende 2019 eingeführt. «Wir sind diesbezüglich sehr gut aufgestellt. Bereits jetzt können sehr viele Dienstleistungen von A bis Z digital abgewickelt werden. Wir bauen das Angebot stetig aus. Oftmals setzt uns der Datenschutz die Grenzen für weitere Schritte im Zuge der Digitalisierung», informiert Manuela Käch, Verantwortliche Kommunikation der Gemeinde.

Hünenberg, Baar, Steinhausen und Neuheim führen eZug-App ein

«Analog der Gemeinde Cham ist auch Hünenberg daran, mittels Zuglogin in Verbindung mit der eZug-App die personalisierten Dokumente der Einwohnerkontrolle zu integrieren. Dies soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden», schreibt Gemeindeschreiber Guido Wetli. Der Baarer Gemeinderat hat die Fusion mit der Informatik-Abteilung der Stadt Zug beschlossen. Diese wurde Anfang Jahr vollzogen. «Baar kann somit ab sofort von der grossen Erfahrung der Stadt Zug im Bereich der Digitalisierung profitieren und nun ebenfalls auf Zuglogin und mit der eZug-App auf einen virtuellen Schalter setzen, der den Versand per Post oder E-Mail unnötig macht», so Silvan Meier, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde. Einen konkreten Zeitplan gebe es noch nicht, aber der Ausbau wird zeitnah erfolgen.

«Bis spätestens im Herbst 2022 sollte unser virtueller Schalter via eZug-App installiert sein und funktionieren», schreibt Cécile Banz, Gemeindeschreiberin in Steinhausen. Von der Zusammenarbeit mit der Stadt Zug profitiert auch die Gemeinde Neuheim. «Wir haben beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung und müssen die Umsetzung in den nächsten Jahren etappiert angehen», sagt Gemeindeschreiber Thomas Rubin. Das Ziel sei es, zukünftig das Angebot von eZug der Bevölkerung zur Nutzung anbieten zu können.

Kein Thema ist die App hingegen in Risch: «Die Gemeinde Risch verfolgt die Strategie, in Kooperation mit anderen Institutionen, insbesondere mit dem Kanton Zug, E-Government-Angebote anzubieten oder bestehende Standard-Lösungen einzusetzen», so Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher. Weiter sagt er: «Die eZug-App ist eine Entwicklung der Stadt Zug, die nur von Gemeinden angeboten werden kann, die auch im Verbund mit der Stadt Zug ihre IT betreiben, was für die Gemeinde Risch nicht zutrifft.» Untätig in diesem Bereich ist man in Risch aber nicht. Grössere Ausbauvorhaben betreffen etwa die Einführung eines E-Mitwirkungsinstruments, das elektronische Bewerbungsportal oder die Anfang Jahr zusammen mit dem Kanton und den Zuger Gemeinden eingeführte E-Baubewilligung.

Nicht überall ist ein grosser Ausbau des digitalen Angebots geplant. Aus Unterägeri etwa heisst es, dass neben dem bestehenden Onlineschalter keine weiteren Projekte geplant sind.

Weitere Informationen sowie eine genaue Erklärung, was eZug ist, finden Sie hier.

