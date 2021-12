Gemeinde Cham setzt auf Digitalisierung

Digitalisierung Die Gemeinde Cham führt die App «eZug» und eine digitale Aktenführung ein Ab sofort kann die Chamer Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen mit der «eZug»-App online beziehen und rechtsgültig abwickeln. Wegen der Umstellung auf eine komplett digitale Aktenführung bleiben die Büros im Mandelhof zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. 10.12.2021, 05.00 Uhr

«Die weiteren Schritte in Sachen digitale Transformation entsprechen unserem Legislaturziel, die Verwaltung kundennah und effizient zu gestalten, mit sinnvollen Online-Dienstleistungen und E-Prozessen», wird Gemeindepräsident George Helfenstein in einer Mitteilung zitiert. Dabei setze Cham aber auch künftig auf ‹hybride› Lösungen. «Der Mandelhof ist und bleibt ein Ort der Begegnung, der allen offensteht, und selbstverständlich können alle Dienstleistungen nach wie vor bei den Einwohnerdiensten vor Ort bezogen werden.»

Die Einwohnergemeinde Cham arbeitet seit mehreren Jahren eng mit der Stadtzuger Informatikabteilung zusammen. Neu können auch Chamerinnen und Chamer von der eZug-App profitieren. Diese mobile E-Government-Lösung steht in Zug als ergänzendes Online-Angebot seit Anfang Jahr zur Verfügung. Schon heute sind mehr als 80 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer mit dem Smartphone online. Drei von vier Personen nutzen das Internet im Kontakt mit den Behörden. Roger Mohr, Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung der Einwohnergemeinde Cham, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Als logische Schlussfolgerung wünschen sich zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner zusätzliche digitale Dienstleistungen auch im Umgang mit den Behörden. Wir freuen uns sehr, diesem Wunsch, aber auch unserem Anspruch an eine moderne Verwaltung, mit der eZug-App ein Stückchen näherzukommen.»

Dienstleistungen auf Knopfdruck, egal von wo

Seit Anfang Dezember steht der Chamer Bevölkerung eine erste Auswahl an Anwendungen auf der eZug-App zur Verfügung. So können sie personalisierte Dokumente der Einwohnerdienste (Handlungsfähigkeitszeugnis, Heimatausweis, Leumundszeugnis, Wohnsitzbescheinigung) und des Betreibungsamts (Betreibungsauszug) bestellen. Künftige neue Anwendungsmöglichkeiten werden jeweils auch für Cham aufbereitet.

«Dank der eZug-App sind die Dienstleistungen für die Bevölkerung rund um die Uhr verfügbar, und sie kann von überall darauf zugreifen», so Roger Mohr. Zudem lässt sich durch das kantonale «Zuglogin» die bereits bestätigte Identität direkt in die eZug-App übernehmen. Behördenprozesse lassen sich so, auch ohne Besuch im Mandelhof, rechtsgültig digital abwickeln. Ein Versand von Dokumenten per Post oder E-Mail entfällt. Kostenpflichtige Dienstleistungen können beispielsweise mit der Kreditkarte direkt in der App bezahlt werden.

Verwaltung macht sich digital fit

Auch in der Verwaltung treibt die Einwohnergemeinde Cham die Digitalisierung voran. Auf Jahresanfang 2022 wird komplett auf digitale Aktenführung umgestellt. Dokumente werden nur noch in Papierform abgelegt, wenn es gesetzlich erforderlich ist. «Die Umstellung auf digitale Aktenführung stellt eine grosse Herausforderung dar, ist aber für die Zukunft einer effizienten Verwaltung unerlässlich», wird Gemeindeschreiber Martin Mengis zitiert. Unzählige Dokumente und Akten – die über Jahre erarbeitet wurden – müssen gesichtet und für die künftige Nutzung in eine spezielle Verwaltungssoftware überführt werden.

Sämtliche Abteilungen und auch die Schulen sind von dieser Umstellung betroffen. Schon seit Monaten seien die notwendigen Vorarbeiten und Schulungen im Gange, schreibt die Gemeinde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien durch dieses zusätzliche Projekt neben den laufenden Geschäften und Dienstleistungen ausserordentlich gefordert. Deshalb bleibt die Verwaltung vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember ausnahmsweise geschlossen. Ökihof, Bibliothek und Hallenbad werden jedoch auch in diesen Tagen für die Bevölkerung geöffnet sein. Chamerinnen und Chamer, die durch die ausserordentliche Schliessung speziell betroffen sind, können im Voraus mit den zuständigen Mitarbeitenden Termine ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbaren. (rh)