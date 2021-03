Digitalisierung Strandbad, Chesslete und Co.: Im neuen Podcast sollen stadtaktuelle Themen besprochen werden Um den Austausch mit der Bevölkerung zu verstärken, hat die Stadt Zug pilotweise einen Podcast lanciert. Moderiert wird er unter anderen von Carmen Fenk. Thema ist alles, was die Bevölkerung bewegt. Vanessa Varisco 02.03.2021, 14.30 Uhr

Das Logo des neuen Podcasts. Bild: PD

Wie soll sich das Zuger Strandbad weiterentwickeln? Wer nutzt es aktuell? Solchen Fragen ging man in der ersten Folge des neuen, stadtzugerischen Podcasts «BeZug» auf den Grund. Moderiert wurde die Folge von Carmen Fenk, Birgitt Sigrist vom Baudepartement der Stadt gab Auskunft. Auch die ausgefallene Chesslete findet in der Folge Platz und der Blick in die Zukunft: Wie stehen die Chancen nächstes Jahr für ein traditionelles Fasnachtseinläuten in der Stadt Zug?

Ähnliche Themen sollen auch in den kommenden Folgen aufgegriffen werden. Geplant sind vorerst vier bis fünf Folgen. Die Frage, wie es danach weitergeht, und welches die ausschlaggebenden Kriterien für die Weiterführung oder Einstellung des Projekts sind, hat die SVP-Fraktion bereits aufgeworfen (siehe Box). Der Podcast ist gemäss Medienmitteilung auf allen Podcast-Streaming-Plattformen anrufbar. Zudem soll die Bevölkerung mitgestalten können. Deshalb besteht nicht nur die Möglichkeit, Feedback einzubringen, sondern auch Themen vorzuschlagen. Möchte jemand seine Band oder den Verein vorstellen, soll das möglich sein.

Der Podcast wirft Fragen auf (vv) Bereits kurz nach der Bekanntgabe, dass die Stadt Zug nun einen Podcast führt, hat die SVP-Fraktion eine Interpellation zum Projekt eingereicht. Gregor Bruhin schrieb stellvertretend für die Fraktion, dass es erfreulich sei, dass solche Leistungen extern vergeben werden würden. Dies entspreche im Sinn und Geist dem an der Budgetsitzung vom Dezember 2020 genannten Anliegen der SVP bezüglich Kürzung bei der Kommunikationsabteilung. «Weniger erfreulich finde ich hingegen, dass der Stadtrat die Tendenz verstärkt, dass nicht wertschöpfungsrelevante Budgetbereiche weiterwachsen sollen», schreibt Bruhin weiter. Auf dieser Grundlage stellt die SVP-Fraktion dem Stadtrat einige Fragen. Beispielsweise will man wissen, was zum Entscheid führte, dass ein Podcast als Staatsaufgabe klassifiziert wurde. Auch die Vergabe des Auftrags an eine Baarer Firma löste eine Frage aus: «Warum wurde keine Stadtzuger Firma gewählt?» Ausserdem wollen die Interpellanten wissen, welche Messgrössen festgelegt wurden, um festzustellen, ob der Podcast nach der Pilotphase weitergeführt oder eingestellt würde.

Nähe schaffen trotz Krisenzeit

Was war ausschlaggebend für die Produktion des Podcasts? Wie so vieles in letzter Zeit soll das Projekt in Zeiten des Distanzhaltens Nähe schaffen, gibt der Kommunikationsbeauftragte der Stadt, Dieter Müller, Auskunft. Der Kontakt zwischen Bevölkerung und Verwaltung sei eingeschränkt. Er betont:

«Dabei sind wir als Stadt Zug aber weiterhin auf Rückmeldungen, Ideen und einen Austausch mit der Bevölkerung angewiesen, besonders in dieser Zeit.»

Zu diesem Zweck ist auch die Plattform zur Mitwirkung entstanden. Auch die Social-Media-Kanäle dienen dem Austausch genauso wie die Möglichkeit persönlicher Sprechstunden mit dem Stadtpräsidenten Karl Kobelt. Dieter Müller unterstreicht: «Wir möchten eine offene Stadt sein, die den Austausch mit Bevölkerung aktiv gestaltet.»

Planung und Projektentwicklung begannen im September 2020. Carmen Fenk habe sich auf die Stellenausschreibung von TincanHello – die Baarer Firma produziert den Podcast – beworben, über welche eine Journalistin und ein Journalist gesucht wurden. Die Stadt hat sich dann für sie und Raphael Häfliger, der ehemals beim Zuger Radio Industrie wirkte, als Moderatoren entschieden. Über die Programmauswahl der Podcasts entscheidet dasselbe Redaktionsteam, welches auch die Themen für das Stadtmagazin bestimmt. Angehörig sind Personen aus allen Departementen.

Bislang gute Rückmeldungen

Und die Rückmeldungen auf die erste Folge? Dieter Müller: «Wir haben auf den Social-Media-Kanälen einige wenige Rückmeldungen erhalten, diese waren positiv.» Auch auf die Whatsapp-Nummern, welche die Produktionsfirma für Rückmeldungen eingerichtet hat, kamen Nachrichten des Lobes.