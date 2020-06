Diskriminierung: Das Gericht entscheidet im Fall eines hörgeschädigten Walchwiler Schülers gegen den Kanton Die Fördermassnahmen für den 11-jährigen Alexander Casanova müssen künftig von Kanton und Gemeinde getragen werden. Das Schulgeld müssen sie hingegen weiterhin selbst zahlen. Raphael Biermayr 26.06.2020, 05.00 Uhr

Das Urteil des Zuger Verwaltungsgerichts ist eindeutig: «Diese Schlechterstellung hörbehinderter Kinder kann nicht aufrechterhalten werden.» Deshalb werden der Kanton Zug und die Wohngemeinde Walchwil verpflichtet, die Auslagen für die Unterstützung durch den audiopädagogischen Dienst (APD) für den Privatschüler Alexander Casanova künftig hälftig tragen zu müssen. Dies unter dem Vorbehalt, dass das Urteil Rechtskraft erlangt. Es kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Der 11-jährige Alexander ist taub auf die Welt gekommen und trägt seit seinem 3. Lebensjahr ein Implantat, das ihm erlaubt, akustische Reize wahrzunehmen. Sein Hörvermögen im Raum, insbesondere wenn mehrere Personen sprechen, ist allerdings stark eingeschränkt. Der APD unterstützt und fördert hörgeschädigte Personen wie ihn mitunter durch Einzelbetreuung.

Peter Casanova hat im Rechtsstreit für seinen Sohn Alexander teilweise Recht erhalten. Bild: Maria Schmid (Zug, 15. Januar 2020)



Die Kosten dafür belaufen sich, bei den sechs Einheiten pro Woche, die Alexanders Eltern fordern, auf rund 40 000 Franken pro Schuljahr. Im laufenden übernimmt die Gemeinde den grössten Teil der Kosten dafür. Dies auf der Grundlage einer aussergerichtlichen Vereinbarung.

Schulgeld für Privatschule wird nicht übernommen

Das Urteil ist zum einen ein Erfolg für die Walchwiler, die seit zwei Jahren mit der Bildungsdirektion und der Schule der Gemeinde im Rechtsstreit liegen. «Der Diskriminierungskampf ist gewonnen», sagt Peter Casanova.

«Ausserdem haben wir anderen

Eltern dadurch aufgezeigt, dass sich die Auseinandersetzung mit Behörden lohnen kann.»

Zum anderen haben die Casanovas nur in einem ihrer hauptsächlichen Anliegen Recht bekommen. Sie wollten nämlich auch erwirken, dass das Schuldgeld für die Privatschule von der öffentlichen Hand getragen wird. Dies vor dem Hintergrund ihrer Befürchtung einer zu grossen Einschränkung für die schulische Entwicklung Alexanders, wenn er an der öffentlichen Schule unterrichtet würde. Darin wurden sie von Sachverständigen bestärkt.

Die Auseinandersetzung begann im Jahr 2018 vor der Einschulung Alexanders in die 3. Klasse. Die ersten zwei Primarklassen hatte er in einer Sonderschule für Hörbehinderte besucht. Die Auslagen dafür von total rund 320 000 Franken dafür teilten sich vorschriftsgemäss die Gemeinde Walchwil und der Kanton Zug. Dies, weil eine Zuweisung Alexanders an diese Sonderschule durch die involvierten Behörden vorlag. Während dieser zwei Jahre machte er Fortschritte und war unterfordert und laut dem Vater «zunehmend demotiviert».

Versuchshalber in die öffentliche Schule

Die Eltern wollten, dass er die Schule wechselt, und fanden in der Elementa in Neuheim eine passende. Wegen ihrer Vorbehalte gegen die öffentliche Schule pochten sie auf eine behördliche Zuweisung an diese Privatschule. Das wäre gleichbedeutend mit der abermaligen Kostenübernahme von Kanton und Gemeinde gewesen. Die Zuweisung erfolgte aber – kurz nach Sommerferienbeginn – an die öffentliche Schule. Die Idee dahinter war: Die Schule und Alexander sollten Erfahrungen bezüglich seiner schulischen Entwicklung in diesem Umfeld sammeln.

Die Eltern waren dagegen, ihren Sohn diesem Versuch auszusetzen, und meldeten ihn auf eigene Faust bei der Elementa an. Diese verfügt zwar unter anderem über Schallschutzdecken und deutlich kleinere Klassen als die Regelschule, um eine Sonderschule für Hörbehinderte handelt es sich dabei aber nicht. Genau hier hakt das Zuger Verwaltungsgericht im Urteil ein: Wenn die Beschulung Alexanders in der Elementa möglich sei, «lässt sich nicht von vornherein ausschliessen, dass die wesentlichen Rahmenbedingungen, welche zu diesem Erfolg beitragen, auch in der öffentlichen Schule angeboten werden könnten».

Sprachbehinderung wird anders gehandhabt

Was den eingangs erwähnten Entscheid des Gerichts betreffend Diskriminierung anbelangt, erwähnt es bei seiner Argumentation unter anderem die Benachteiligung Hörbehinderter gegenüber Sprachbehinderter. Dies, weil im Kanton Zug auch Privatschüler den Logopädieunterricht bezahlt kriegen. Das geht aus einem Entscheid des Regierungsrats von 2010 hervor, dem ebenfalls ein Beschwerdeverfahren zugrunde liegt.

Die Zuger Bildungsdirektion argumentiert im aktuellen Verfahren, dass es sich bei der Logopädie um einen Schuldienst gemäss definierter Liste handeln würde, wohingegen der APD als sonderschulische Massnahme zu sehen sei, für dessen Anordnung und Finanzierung vorgeschriebene Verfahren einzuhalten seien. Das Gericht stellt in seinem Urteil die beiden Massnahmen auf dieselbe Ebene. Denn es liesse sich «sachlich nicht begründen, weshalb einem in einer Privatschule integrierten behinderten Kind nicht die gleichen verstärkten Massnahmen zur Verfügung stehen sollen, wie wenn es die öffentliche Schule besuchen würde».

Trotz der Erleichterung bei Peter Casanova über die gutgeheissene Beschwerde bezüglich Ungleichbehandlung Hörgeschädigter ist er grundsätzlich enttäuscht. Dies, weil er bei seinem Kampf allein gelassen worden sei, insbesondere vom Walchwiler Rektor, aber auch anderen Behördenvertretern:

«Viele sagten mir, dass es sich

bei Alexanders Fall eindeutig um Diskriminierung handeln und die Haltung der Bildungsdirektion keinen Sinn ergeben würde. Den Mut, zu handeln, hatte aber keiner.»

Der Rechtsstreit könnte vor dem Bundesgericht weitergehen. Die Casanovas hätten noch nicht darüber entschieden, ob sie die Abtretung des jährlichen Schulgelds für die Elementa – rund 28 000 Franken – weiterverfolgen wollen. Nach Auskunft des zuständigen Regierungsrats Stephan Schleiss (SVP) prüft die Bildungsdirektion den Gang vor die höchste Gerichtsinstanz. Eine Stellungnahme zum Urteil gaben er und auch die Gemeinde Walchwil nicht ab. Beide Partien hatten von Anfang an ausgerichtet, sich während des laufenden Verfahrens nicht gegenüber unserer Zeitung zu äussern.