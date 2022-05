Diskussion FDP-Chef Thierry Burkart fordert von den Seinen wieder mehr Kampf Die Zuger Mittwochgesellschaft feierte ihr 185-Jahre-Jubiläum mit einer Podiumsdiskussion. Der Staat als Organisationsform bekam mehrere verbale Breitseiten verpasst. Marco Morosoli 07.05.2022, 05.00 Uhr

Die Redner und Diskussionsteilnehmer bei der Veranstaltung «Liberalismus gestern, heute, morgen» am Mittwochabend (4. Mai 2022) im Casino-Theater in Zug hatten Zugkraft. 180 Menschen besuchten die Veranstaltung der Zuger Mittwochgesellschaft. Männer in einem gesetzteren Alter waren dabei in der Mehrzahl.