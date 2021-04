Kanton Zug Diskussion um Prüfungseinsicht: Gemeindliche Schulen sind verunsichert Der Entscheid der Zuger Bildungsdirektion, dass Eltern innert einer kurzen Frist Einsicht in Prüfungen bekommen müssen, löst unterschiedliche Reaktionen aus. Rahel Hug 19.04.2021, 05.00 Uhr

Die Schulen Hünenberg haben auf den Start des aktuell laufenden Schuljahres neue Leitsätze eingeführt. Das Bild zeigt ein Schulzimmer im Schulhaus Ehret A.

Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 11. November 2020)

Der Entscheid schlägt in Schulkreisen hohe Wellen. Kürzlich hat die kantonale Bildungsdirektion bekanntgegeben, dass Eltern das Recht auf eine «zeitnahe» Einsicht in die Prüfungen ihrer Kinder haben, dass die Schulen also «zeugnisrelevante Prüfungsarbeiten» nach der Korrektur und Bewertung nach Hause geben müssen. Die Schulen Hünenberg müssen nun ihr System anpassen. Erst im vergangenen Sommer wurde dort die Praxis dahingehend geändert, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen nur noch einmal pro Quartal nach Hause bekommen. Der Bildungsdirektor Stephan Schleiss argumentiert mit den Elternrechten – in Hünenberg stösst der Entscheid auf Unverständnis (wir berichteten).

Der Nachhilfecoach Gabriel Aeschbacher aus Knonau, der unter anderen Schülerinnen und Schüler aus Hünenberg begleitet, hat eine klare Meinung zum Thema: «Es gibt für mich kein vernünftiges Argument, Prüfungen nicht zur Einsicht nach Hause zu geben», sagt er. Die Praxis führe vor allem auf der zweiten und dritten Oberstufe zu grossen Irritationen, denn hier seien die Prüfungen «absolut matchentscheidend» für den Übertritt an weiterführende Schulen. Aeschbacher, der bis 2017 selbst als Klassenlehrer gearbeitet hat, ist überzeugt:

«Eine gute Schule, welche Transparenz predigt, darf kein Problem damit haben, schriftliche Leistungsnachweise nach Hause zu geben.»

Eine grosse Mehrheit der ihm bekannten Lehrpersonen würden das Hünenberger Modell nicht unterstützen. «Ich glaube, es ist für die Lehrpersonen einfacher, wenn sie die Prüfungen nun einfach wieder nach Hause geben dürfen.» Denn die Lehrpersonen hätten sich immer wieder rechtfertigen müssen, «weshalb es für Jugendliche zum Beispiel nicht einmal erlaubt war, Fotos von Prüfungen zu machen».

Gute Kommunikation, professionelles Handeln

Barbara Kurth-Weimer, Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrervereins Zug (LVZ), kann dies indes nicht bestätigen. Der LVZ habe keine Rückmeldungen zum Thema bekommen. «Für die Lehrpersonen sind unterschiedliche Handhabungen denkbar. Wir halten uns an die Weisungen und setzen sie so gut wie möglich um», führt sie aus, und ergänzt:

«Der Spielraum für die Ausgestaltung des Beurteilungsprozesses muss von der Politik definiert werden.»

Die konkrete Ausgestaltung wiederum liege in der Verantwortung der gemeindlichen Schulen. Für Barbara Kurth ist wichtig, dass es eine gute Kommunikation und professionelles Handeln brauche, «damit die Erziehungsberechtigten Vertrauen in die Beurteilungen der Lehrperson gewinnen». Erziehungsberechtigte hätten gemäss Schulgesetz Anspruch auf Information. «Das kann im Umkehrschluss aber nicht heissen, dass die Lehrperson über jede Etappe des Beurteilungsprozesses informieren muss.» Denn der kompetenzorientierte Unterricht, so Kurth, erfordere vermehrt Prüfungsformen, welche nicht der klassischen Prüfung mit Stift und Papier entsprechen.

Überrascht vom Schreiben des Regierungsrates

Auch die Schulpräsidentenkonferenz (SPKZ) äussert sich auf Anfrage zum Thema. Die SPKZ wird von Marcel Güntert (Bildungsvorsteher und Gemeindepräsident in Oberägeri) präsidiert. «Das Beurteilen und Fördern in den gemeindlichen Schulen ist grossmehrheitlich unumstritten», erklärt er. Aus diesem Grund seien die Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten alle etwas überrascht gewesen, als man mit einem Schreiben von Regierungsrat Stephan Schleiss informiert wurde.

Marcel Güntert. Bild: PD

Ende März hat das Gremium das Thema diskutiert. «Für die Mitglieder der SPKZ zielt das Schreiben in eine andere Richtung, als die in der Schulentwicklung der letzten Jahre eingeführten Grundlagen von Beurteilen und Fördern», fasst Güntert die Meinung der Konferenz zusammen. Diese unterschiedlichen Positionen innerhalb der Bildungsdirektion würden die gemeindlichen Schulen verunsichern.

«Die Umsetzung kann durchaus den Gemeinden überlassen werden, ohne dass alles detailliert kantonal geregelt werden muss.»

Die SPKZ sei sich einig, dass die Zuger Schulen viel in das Thema Beurteilen und Fördern investiert hätten und gut unterwegs seien. «Das Beurteilungsverfahren ist in den Gemeinden akzeptiert, und es löst keine grossen Reklamationen von Eltern und Erziehungsberechtigten aus.»

Alle gemeindlichen Schulen befinden sich, so der Oberägerer Schulvorsteher, in einem laufenden Prozess. Beurteilen und Fördern sowie der Lehrplan 21 seien aktuelle Themen, die bearbeitet und weiterentwickelt werden. «Die Grundhaltung und die Stossrichtung ist in allen Gemeinden dieselbe.» Der Weg führe weg von der reinen Beurteilung nach Prüfungsnoten, wo einzig und allein die Fachkompetenz überprüft wird. Die SPKZ habe ihre Haltung der Direktion für Bildung und Kultur und dem Amt für gemeindliche Schulen zurückgemeldet. «Selbstverständlich sind wir gerne bereit, das Thema mit allen Beteiligten zu diskutieren.»

Nicht jede Information kann «zeitnah» erfolgen

Das Gespräch möchte auch die Zuger Rektorenkonferenz suchen. Das zeigt eine Nachfrage beim Steinhauser Rektor Peter Meier, der der Konferenz vorsteht. Gefragt nach der Haltung des Gremiums zum Thema, sagt Meier: «Die gemeindlichen Schulen haben eine bewährte Praxis rund um die Einsicht von Prüfungen und Bewertungen durch die Eltern.» Die Zeugnisnoten setzen sich aus Bewertungen von unterschiedlichen Leistungssituationen zusammen. Dafür werden verschiedenste «Beurteilungsanlässe» genutzt, neben schriftlichen Prüfungen auch mündliche, aber auch Projektarbeiten und Prozessbeurteilungen.

«Die Lehrpersonen haben eine Informationspflicht gegenüber den Eltern», betont Meier. Dies könne bei verschiedensten Beurteilungsanlässen gar nicht immer innert kurzer Frist erfolgen. Er nennt als Beispiel gestaffelte Vorträge in der Klasse. «Entscheidend ist», so der Steinhauser Rektor, «dass die Eltern über den Leistungsstand der Kinder und Jugendlichen informiert sind.» Lehrpersonen würden jeweils zu Beginn eines Schuljahres informieren, wie Beurteilungen und die Informationen dazu in der Klasse stattfinden.

«Damit haben die Lehrpersonen und die Schulen gute Erfahrungen gemacht.»

Die Leistungsbewertungen für die Zeugnisnoten müssten «dokumentiert und nachvollziehbar» sein. Peter Meier stellt der Zuger Lehrerschaft ein gutes Zeugnis aus: «Das machen die Lehrpersonen nach meiner Einschätzung tadellos.»