Vereinsbeitrag Katholische Kirche diskutiert über diverse Aspekte der Organspende Fachleute haben kürzlich Fragen rund um das Spenden von lebensrettenden Organen in Zug behandelt. Für die Katholische Kirche Zug: Franz Lustenberger 19.04.2022, 20.43 Uhr

Das Forum Kirche und Wirtschaft der Katholischen Kirche Zug hat vor kurzem zusammen mit weiteren Veranstaltern verschiedenste Aspekte rund um Leben, Tod und die Organspende mit Fachleuten vertieft behandelt und diskutiert. «Herz im Tausch gegen Niere» – so einfach geht das in der Spitalwirklichkeit bei Organspenden natürlich nicht. Herz gegen Niere ist aber mehr als ein Gedankenspiel. Frank Mathwig, Professor für Ethik an der Universität Bern und Mitglied der nationalen Ethikkommission, ruft zum Perspektivenwechsel auf: «Was wäre, wenn ich morgen ein Herz oder eine Niere brauchen würde?» Auch Franz Immer, Direktor der Stiftung Swisstransplant, weist darauf hin: «Wir alle können auf der Warteliste für ein Organ landen.»

Dazu Zahlen zur Organspende in der Schweiz: Auf der Warteliste für ein Organ standen 2020 insgesamt 1457 Personen, Transplantationen wurden 519 vorgenommen. Auf eine Million Verstorbene kommen 20 Personen, die ein Organ zur Verfügung stellen. Diese tiefe Zahl steht in einem Missverhältnis zur Bereitschaft zu einer Organspende, wie sie in Umfragen erhoben wird.

Wer entscheidet über Organe?

Es sind verschiedene Blickwinkel auf das Thema möglich. Zuerst einmal geht es um die Frage des Todes: Wann ist ein Mensch tot, und damit verbunden die Frage, wann dürfen Organe entnommen werden? Die Antwort fällt nicht einfach aus: Die menschliche Hülle des Körpers zerfällt mit dem Tod, verschwindet damit aber auch die Seele? Hans Niggeli, Theologe und Klinikseelsorger im Kanton Aargau, formuliert es so: «In den Organen ist das bisherige Leben mit all seinen Erfahrungen gespeichert.» Lebe ich also bei einer Organspende in einer anderen Person weiter?

Für Frank Mathwig bedeutet daher über den Tod nachzudenken immer auch, über das Leben nachzudenken. Als Theologe und Ethiker ist ihm der Schutz der Persönlichkeit, also das Grundrecht auf körperliche Integrität, ganz wichtig. Er braucht dazu das Bild der Haut, die Grenze zwischen der einzelnen Person und der Aussenwelt. Der Staat habe keinen willkürlichen Zugriff auf den Menschen, von aussen auf das Innere des Menschen. Auf der anderen Seite hat der Mensch die Möglichkeit, sich nach aussen zu öffnen. Solidarität von Mensch zu Mensch, auch bei der Organspende, sei immer freiwillig.

Auch wenn gemäss Statistik von 1457 Personen auf der Warteliste deren 72 während dieser Zeit des Wartens verstorben sind, betont auch Corine Mouton Dorey, Professorin für Biomedizin an der Universität Zürich, die Freiwilligkeit der Spende: «Es gibt keinen Rechtsanspruch, ein Organ zu erhalten.» Frank Mathwig plädiert daher für mehr Information zur Organspende.