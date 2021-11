Fussball Zuger Vorrundenbilanz: Drei Drittligisten sind in Lauerstellung Steinhausen, Baar und Zug 94 II dürfen mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde liebäugeln. Der FC Hünenberg hat Luft nach oben, Cham IV ist Letzter. Martin Mühlebach 04.11.2021, 17.00 Uhr

Das Fussballspiel zwischen SC Cham 4 (rot) gegen SC Steinhausen (grün) fand auf dem Eizmoos in Cham statt.Chams 10 Melvin Hegglin (links) gegen Steinhausens 21 Igor Tadic. Bild: Roger Zbinden (cham, 30. Oktober 2021) / Luzerner Zeitung

Der SC Steinhausen schliesst die Vorrunde der Saison 2021/22 mit 22 Punkten auf dem hervorragenden dritten Platz ab, obwohl er die ersten drei Meisterschaftspartien verloren hat. Der Spielertrainer Igor Tadic erklärt: «Wir haben einen Plan: Wir wurden nach den Startschwierigkeiten nie nervös – wir glauben an unser Team und an dessen Qualität.» Ein Erfolgsfaktor dürfte auch die Zusammenarbeit des Trainerduos Igor Tadic/Enzo Puntillo sein. Tadic verrät: «Wir sprechen uns regelmässig ab. Wenn ich spiele, versuche ich, das Team auf dem Platz zu leiten und zu lenken. Enzo coacht an der Seitenlinie, und er ist auch zuständig für die Ein- und Auswechslungen.»

Baar mit Leonard Reci (vorn) und Zug 94 (Bruno David Aires Lopes) liegen nah beieinander. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 26. September 2021)

Der FC Baar, der wie Steinhausen 22 Punkte auf seinem Konto hat, nimmt den vierten Rang ein. Sportchef Urs Buob sagt: «Wir hatten nach mehreren Kadermutationen eine schlechte Vorbereitungsphase. Mehrere Spieler standen infolge Verletzungen oder Ferienabwesenheit nicht zur Verfügung. Wir setzten uns zum Ziel, bis zur Winterpause den Kontakt zur Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.» Das gelang, doch Buob sinniert: «Es wäre mehr drin gelegen, wenn unser Team sein Potenzial nicht nur hin und wieder abzuliefern vermocht hätte.» Tatsächlich: Die Unentschieden in den letzten Vorrundenspielen gegen Hünenberg (1:1) und Meggen (4:4) haben eine bessere Rangierung gekostet.

Zug ist unter Trainer Egidio Verta erfolgreich. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 26. September 2021)

Das Team von Zug 94 II verpasste wegen der 3:6-Niederlage im Nachtragsspiel gegen den Leader Erstfeld am Dienstag den Sprung an die Tabellenspitze. Das Team von Trainer Egidio Verta belegt mit 20 Punkten den fünften Platz. Der Zuger Sportchef Besnik Reci betont: «Abgerechnet wird erst am Ende der Saison. Wir haben ein junges Team, das laufend Fortschritte macht. Wir werden vorne mitspielen und an der Aufstiegsrunde teilnehmen.» Der zweiten Mannschaft von Zug 94 läuft es auf jeden Fall wesentlich besser als dem Fanionteam, das nach der Entlassung von Cheftrainer Vural Oenen vorübergehend von Sportchef Besnik Reci trainiert wird. Vorübergehend? «Ja», betont Reci und führt aus:

«Ich habe keine Lust, den Cheftrainerposten länger zu bekleiden. Meine berufliche Tätigkeit ist mir wichtiger.»

Geht es nach dem FC Hünenberg, hätte das Team in der Vorrunde häufiger jubeln dürfen. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 29. August 2021)

Der FC Hünenberg liegt mit 14 Punkten auf Rang sieben im Mittelfeld der Tabelle. Vereinspräsident Martin Kaufmann verhehlt nicht, dass man nach der guten letzten Saison (Rang vier) anfänglich mehr erwartet hatte. Doch er sagt: «Infolge vieler Verletzten mussten wir phasenweise Spieler aus der zweiten und dritten Mannschaft einsetzen. Nach den damit verbundenen Startschwierigkeiten hat sich unsere Mannschaft aufgefangen. Die in den letzten beiden Vorrundenspielen eingefahrenen vier Punkte mit dem Unentschieden gegen Baar und dem Sieg gegen Muotathal stimmen uns positiv im Hinblick auf die Rückrunde.»

Überraschungsaufsteiger Cham (Remo Corrodi, am Ball) tut sich erwartungsgemäss schwer. Bild: Roger Zbinden (Cham, 30. Oktober 2021)

Cham IV, das am Ende der vergangenen Saison völlig unerwartet den Aufstieg in die 3.Liga schaffte, liegt mit nur vier Zählern am Tabellenende. Aber das Team von Trainer Dominique «Döme» Suter scheint sich allmählich an den höheren Spielrhythmus zu gewöhnen. Suter sagte denn auch unlängst: «Wir machen von Spiel zu Spiel Fortschritte. Wir werden jedenfalls alles geben, um dem sofortigen Wiederabstieg entrinnen zu können.» Am Engagement der Spieler und des Trainers mangelt es jedenfalls nicht.

3. Liga. Gruppe 1. Rangliste (alle 11 Spiele): 1. Erstfeld 25. 2. Küssnacht, 3. Steinhausen, 4. Baar je 22. 5. Zug 94 II 20. 6. Sursee 17. 7. Hünenberg, 8. Schwyz, 9. Ibach II je 14. 10. Muotathal 7. 11. Meggen 6. 12. Cham IV 4.

