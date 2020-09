Drei Schweizer Meistertitel für den Reitverein Lorze Der Chamer Verein blickt auf gelungene Schweizer Meisterschaften im Vierkampf in Eiken AG zurück. 28.09.2020, 16.00 Uhr

Die siegreichen Juniorinnen vom Reitverein Lorze (von links): Joëlle Waser, Malena Raud, Jasmin Gwerder und Hannah Iten sowie Mannschaftsführerin Nic Bachmann. Bild: Beat Waser

(bier) Gold an den Schweizer Meisterschaften holten für den Reitverein Lorze das Juniorenteam mit Joëlle Waser, Malena Raud, Jasmin Gwerder und Hannah Iten in der KategorieA sowie Nicole Weber (in der Einzelwertung der Aktiven) und das Aktiventeam mit Julia Fischbacher, Lea Fischbacher und Nicole Weber.