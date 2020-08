Eine Schleuderfahrt auf der A4a, eine Kollision zweier Autos und ein verkeilter Mistkran: drei Unfälle innert Kürze auf Zuger Strassen Auf Zuger Strassen ist es am Donnerstagabend gleich zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Ein Auto schleuderte in Cham über die Autobahn A4a, in Baar prallten zwei Fahrzeuge zusammen und in Hünenberg blieb ein Traktor in einer Unterführung stecken. 21.08.2020, 08.29 Uhr

Das Unfallauto erlitt Totalschaden. Bild: Zuger Polizei (Cham, 20. September 2020)

(zim) Den Auftakt in die Unfallserie vom Donnerstag bildete kurz vor 17.15 Uhr ein Unfall auf der Autobahn A4a in Cham. Eine 25-jährige Autolenkerin war von Zug herkommend in Richtung Luzern unterwegs. Auf der geraden Strecke vor der Blegikurve verlor sie laut einer Meldung der Zuger Polizei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überquerte alle Fahrspuren und prallte auf der linken Seite in die Leitplanke. Anschliessend ging es auf die rechte Seite, wo das Auto ebenfalls in die Leitplanke prallte. Nach gesamthaft rund 400 Metern kam das Auto auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Die Lenkerin wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Am Auto entstand laut Polizeiangaben Totalschaden.

Bild: Zuger Polizei Baar. September 2020)

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich ziemlich genau eine Stunde später in der Gemeinde Baar. Eine 24-jährige Lenkerin wollte von der Walterswilerstrasse nach links in die Shilbruggstrasse abbiegen, um nach Baar zu fahren. Dabei übersah sie eine 51-jährige Autofahrerin, die auf der Sihlbruggstrasse unterwegs war. In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision. Beide Lenkerinnen blieben bei diesem Unfall unverletzt, der Sachschaden beträgt gemäss Polizeiangaben rund 20'000 Franken.

Der Mistkran musste von den Einsatzkäften wieder aufgestellt werden. Bild: Zuger Polizei (Hünenberg, 20. September 2020)

Und schliesslich blieb kurz vor 18.30 Uhr ein Traktor mit angehängtem Mistkran in einer Autobahnunterführung in Hünenberg stecken. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit dem Landwirtschaftsfahrzeug von Hünenberg kommend auf der Hünenbergerstrasse in Richtung Holzhäusern. Weil er laut Polizeiangaben vor der Abfahrt vergessen hatte, den Mistkran ganz einzufahren, erfasste dieser die Autobahnunterführung, kippte zur Seite und verkeilte sich an der rechten Seitenwand. Der Feuerwehr Hünenberg gelang es schliesslich, unter Mithilfe von mehreren ortsansässigen Landwirten, den Anhänger wieder aufzustellen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die Hünenberger- sowie Holzhäusernstrasse mussten während der Bergung in beiden Richtungen gesperrt werden.