Vereine Dreiklangkonzert vor vollen Rängen Nach einer nervenaufreibenden Probezeit bestach das Konzertprogramm der Musikgesellschaft Steinhausen mit Original-Kompositionen. 09.12.2021, 17.03 Uhr

Am ersten Adventssonntag durfte die Musikgesellschaft Steinhausen ihr Können endlich wieder vor vollen Rängen im Gemeindesaal Steinhausen am diesjährigen Dreiklangkonzert präsentieren. Die nervenaufreibende Probezeit – also Proben in Kleinformationen an wechselnden Orten und Zeiten, Proben mit grossen Sitzabständen und am Schluss Proben nur mit der 3G-Regelung – hatten sich jedenfalls gelohnt.