Fahndung Stadtzuger Drogendealer festgenommen – Polizei stellt Kokain sicher Zivile Fahnder der Zuger Polizei fanden bei einem Dealer 27 Gramm Kokain in verschiedene Portionen abgepackt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. 24.09.2021, 16.11 Uhr

Am Mittwochabend haben zivile Fahnder der Zuger Polizei in der Stadt Zug einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen, teilt die Polizei mit. Beim 43-jährigen Nigerianer wurden rund 27 Gramm Kokain gefunden und sichergestellt. Das weisse Pulver war in verschiedene Portionen abgepackt.