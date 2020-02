Drohmail-Schreiber: Zuger Staatsanwaltschaft möchte Fall abgeben Die Kantone Zug und Zürich sind sich uneinig, wer einem Drohmail-Schreiber den Prozess machen muss. Zentral ist dabei eine Auskunft aus den USA. Manuel Bühlmann 12.02.2020, 12.00 Uhr

Er verlangte Geld. Sollte der Betrag nicht vor Ablauf des Ultimatums bei ihm eintreffen, müssten die Zuständigen mit ihrem Leben bezahlen. Je eine Drohmail ging im letzten August an das Zuger Obergericht und an eine Klinik im Kanton Zug. In Verdacht steht ein einschlägig vorbestrafter Mann. Kurz nach der Tat wurde er festgenommen, seither sitzt er in Untersuchungshaft. Auch in einem Beschwerdeschreiben ans Obergericht soll er gedroht haben. Der Beschuldigte ist psychiatrisch begutachtet worden. Ergebnis: Es sei von einer schweren psychischen Störung auszugehen.