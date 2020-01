Durch Edlibach gerast: Ausweis weg Die Zuger Polizei hat einen Autolenker erwischt, der innerorts mit 38 Stundenkilometern zu schnell unterwegs war. 23.01.2020, 15.28 Uhr

(haz) Am Mittwochnachmittag, 22. Januar, haben Einsatzkräfte der Verkehrspolizei an der Cholrainstrasse in Edlibach (Gemeinde Menzingen) eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gegen 14.45 Uhr fuhr gemäss Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden ein Autolenker mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neuägeri. Beim Ortsausgang wurde mit dem Laser-Messgerät eine Nettogeschwindigkeit von 88 km/h statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gemessen. Der 27-jährige Lenker war damit 38 km/h zu schnell. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Der Italiener muss sich wegen Missachtung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit und weiterer Verkehrsdelikte bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.