Duschverbot und Handschuhpflicht: So trainieren die Unihockeyaner von Zug United unter Coronamassnahmen Seit dieser Woche ist das NLA-Team wieder in der Halle. Dabei trafen sie auf offenen Türen und die Vorschrift, Handschuhe zu tragen. Ruedi Burkart 23.05.2020, 05.00 Uhr

«Ich bin sehr gespannt.» Noch 24 Stunden vor dem ersten offiziellen Hallentraining mit seinen Teamkollegen seit Beginn des Lockdowns wusste der Zug-United-Captain Tim Mock nicht so recht, was ihn und seine Kumpels erwarten würde. Ein rigoroses Schutzkonzept, ausgearbeitet von einer Taskforce mit Vereinspräsident Patrick Trachsel an der Spitze, machte den Weg erst frei für den Restart der NLA-Mannschaft am 19. Mai. So ist etwa vorgeschrieben, dass sich die Spieler zu Hause umziehen, individuell anreisen – wenn möglich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – und erst kurz vor dem Trainingsbeginn in die Halle dürfen. Es darf lediglich die eigene Trinkflasche verwendet werden. Diese muss bereits vorgängig aufgefüllt werden. Nach der 90-minütigen Einheit verlassen die Spieler die Halle, ohne zu duschen.

Absperrbänder sorgen für die Trennung der verschiedenen Gruppen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. Mai 2020)

Apropos: Laut Schutzkonzept werden «falls möglich alle Türen der Sportstätten offengelassen», was das Berühren der Türgriffe durch die Teammitglieder vermeiden soll. Während des Aufenthalts in der Halle war immer wieder Hände und Gegenstände desinfizieren angesagt. Im Gegensatz zu den Nachwuchsteams, die auch wieder Hallentrainings absolvieren und nur in Fünfergruppen trainieren, dürfen die Zuger NLA-Teams der Männer und Frauen in den Trainings Zweikämpfe austragen.

Bei der Übungsbesprechung herrscht die geforderte Distanz. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. Mai 2020)

Die Bälle dürfen nicht in die Hand genommen werden

«Es war toll, wieder mal mit den Jungs in der Halle zu stehen», bilanzierte Tim Mock nach Trainingsschluss. Allen Hygienemassnahmen zum Trotz, so ganz anders als in der Vor-Corona-Zeit sei die Übungseinheit gar nicht gewesen. «Wir trainieren immer in derselben Achtergruppe und müssen gewisse Dinge beachten, wie zum Beispiel, die Bälle nicht in die Hand zu nehmen. Aber ich fand es eine gute Sache», so der Teamcaptain. Nur etwas mutete eigentümlich an. «Dass wir Handschuhe anziehen mussten, um die Banden abzuräumen, war schon etwas speziell.» Diese Handschuhe sowie andere Mittel wie Seife, Oberflächen- und Handdesinfektionsmittel und Papierhandtücher werden jeder Mannschaft in einer speziellen Hygienebox zur Verfügung gestellt.

Torschüsse bleiben natürlich weiterhin erlaubt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. Mai 2020)

Geleitet wurde das erste Hallentraining von den Assistenztrainern Sascha Rhyner und Marco Bischof sowie dem weiteren Staff. Nicht dabei war, neben den fünf schwedischen Spielern, die Ende Juli in der Schweiz erwartet werden, der Headcoach Niklas Hedstal. Weil ihn, wie gerüchteweise kolportiert wird, der schwedische Spitzenclub Mullsjö umwirbt? «Kein Thema», beschwichtigt Clubboss Patrick Trachsel, Hedstal werde auch in der kommenden Saison Trainer in Zug sein. «Wir rechnen damit, dass Hedstal rechtzeitig zum Team stossen wird. Daran habe ich keine Zweifel.» Hedstal äussert sich jedenfalls in einer gestern verschickten Medienmitteilung zum Schweizer Toptransfer der Zuger, Luca Graf.

Der Assistenztrainer Sascha Rhyner leitet das Training. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. Mai 2020)

Jetzt wird also wieder trainiert – aber auf welches Ziel hin? Beginnt die Unihockeysaison 2020/21 wirklich Ende September? Beginnt der Cup tatsächlich bereits Mitte August? «Momentan ist jede Äusserung dazu nicht mehr als Kaffeesatzlesen», sagt Zugs Präsident Trachsel. Wegweisend sein könnte der kommende Mittwoch. An diesem Tag wird der Bundesrat die nächsten Lockerungsschritte bekanntgeben.

Zug United nicht beim Champions Cup

Normalerweise sind die vier Landesmeister aus Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz am Champions Cup vertreten, der im Januar 2021 in Winterthur ausgetragen werden wird. Nur: Ausser in Schweden gibt es heuer keine Meister. In der Schweiz entschied das Nationalliga-Komitee, dass die Qualifikationssieger Piranha Chur (Frauen) und Wiler-Ersigen (Männer) am Champions Cup teilnehmen dürfen.

Beim amtierenden Cupsieger Zug United löst dieser Entscheid grossen Unmut aus. «Wir sind die einzige Mannschaft, die in der abgebrochenen Saison einen Pokal geholt hat», sagt Vereinspräsident Patrick Trachsel, «warum hat man uns also nicht berücksichtigt?»

Man hätte, so Trachsel weiter, die «ganze Sache» auch sportlich regeln können. Mit dem Schweizer Supercup, in welchem sich vor dem Saisonstart jeweils der Meister und der Cupsieger messen. Die Durchführung des Supercups 2020 ist jedoch coronabedingt fraglich.