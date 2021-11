Leserbrief E-Biker stören mich nicht Leserbrief «Es gibt zu viele ‹Fake-Velos›», Ausgabe vom 29.Oktober 03.11.2021, 15.55 Uhr

Dieser Leserbrief strotzt vor Verallgemeinerungen: E-Fahrräder sind «Fake-Velos», E-Fahrräder sind ungesund und machen krank, E-Fahrräder fördern die Stromknappheit, treiben die Krankenkassenprämien in die Höhe und sind unsportlich. Dieser Leserbrief ist so was von einseitig!

Auch ich bin Velofahrer, Radrennfahrer und täglicher Velopendler. Nur ich brauche keine Wattmessung an den Pedalen und «blagiere» nicht mit der durchschnittlichen Wattleistung, strecke nicht als Erster nach der Rückkehr den Fahrradcomputer in die Höhe, um zu zeigen, was für ein Mordskerl ich bin, weil ich die Strecke in einer so fantastischen Zeit, mit einem so guten Durchschnitt zurückgelegt habe. Radfahren – mit oder ohne Motor – ist für mich eine Tätigkeit mit gesellschaftlichen, landschaftlichen, kulturellen und auch kulinarischen Höhepunkten. Mich stören die E-Biker genau so wenig wie Rennvelofahrer, wenn sie mich überholen, wenn sie plaudernd den steilen Hang meistern, wenn sie den Sport geniessen.

Dieser Leserbrief stammt vielleicht von einer Person, die die so schöne Freizeitbeschäftigung «Velofahren» zu ehrgeizig, zu sportlich, zu übermotiviert und zu ernst nimmt.

Marco Bissig, Unterägeri