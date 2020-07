So schnell sie im Kanton Zug kamen, verschwanden sie auch wieder: Bleiben die E-Trottinetts dieses Mal? Der deutsche Anbieter Tier ist überzeugt, dass ihr Angebot in der Stadt Zug funktionieren wird. Désirée Hotz 30.07.2020, 05.00 Uhr

Es gibt so einige Verkehrsmittel, die im öffentlichen Diskurs stark polarisieren – seien dies Autos wegen ihres Einflusses auf die Klimaerwärmung oder E-Bikes wegen der schweren Unfälle. In dieser Liste dürfte man auch die E-Trottinetts vorfinden. Im Kanton Zug kamen sie so schnell, wie sie dann auch wieder verschwanden. Im Sommer 2019 tauchten sie auf, im März dieses Jahres beendete der bisherige Anbieter Bird, welcher im Januar den Konkurrenten Circ übernommen hatte, den Verleihungsservice in den vier Gemeinden Zug, Baar, Cham und Risch. Dies mag dem einen oder anderen entgangen sein, denn coronabedingt war die Mobilität der Zugerinnen und Zuger sowieso eingeschränkt.

Die E-Trottinetts von Tier: In der Stadt Zug sind momentan 100 solche Scooter unterwegs.

Bild: Maria Schmid, Zug 29. Juli 2020

Doch nun sind sie wieder da, in neuer Farbe und von einem neuen Anbieter: Tier – ob der Name nun zurückzuführen ist auf den englischen Begriff für Ebene oder das deutsche Wort selbst, ist wohl absichtlich kultivierter Teil des Mythos um die Namensfindung.

Seit Juni gibt es wieder E-Trottinetts auf Stadtgebiet

Das in Berlin ansässige Unternehmen wagte den Markteinstieg im Kanton Zug – momentan zwar nur in der Stadt selbst– zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Im Juni dieses Jahres lancierte Tier sein Angebot. Dies sei, so Emre Argön, Country Manager Schweiz, nicht auf die Pandemie zurückzuführen, sondern vielmehr der internen Notwendigkeiten geschuldet gewesen. «Nachdem wir sicherstellen konnten, dass wir die besten Voraussetzungen für einen Start haben, die notwendige Hardware, das Personal, die Infrastruktur und der Launch mit der Stadt Zug abgestimmt war, haben wir mit der Verteilung unserer Fahrzeuge begonnen.»

Dass sich Bird aus dem Raum Zug zurückzog, hatte laut Mediensprecher Fabian Lebersorger, wie er im März gegenüber unserer Zeitung kommunizierte, damit zu tun, dass sich der Betrieb ihres Verleihsystems als finanziell nicht sinnvoll herausstellte. Somit stellt sich die Frage: Weshalb sollte es für Tier nun klappen?

Ein grundsätzlicher Unterschied läge in den Batterien, erklärt Argön. So besässe Tier nach eigenen Angaben die weltweit grösste aktive Flotte von E-Scootern mit austauschbarer Batterietechnologie. Dass dies mehr als nur ein technisches Detail ist, begründet Argön damit: «So wurde das tägliche Hin- und Herfahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser überflüssig.» Nicht nur verkürze dies die Fahrtwege, auch mache dies die E-Scooter deutlich nachhaltiger. Die verkürzten Fahrtwege zusammen mit einem Wiederaufbereitungs- und Reparatursystem sowie einem unternehmenseigenen operativen Betrieb bilden die Grundlage, «die uns erlaubt, auch in Zeiten geringerer Auslastung aktiv zu bleiben und die Rentabilität aufrechtzuerhalten». So blieben die Scooter des deutschen Anbieters auch während des Lockdowns in jenen Städten aktiv, in welchen sie vorher bereits vorhanden waren und die Nachfrage nach wie vor gegeben war.

Der Fokus liegt vorerst auf der Stadt Zug

Dem Bedenken, dass der Raum Zug zu klein sein könnte, um eine genügend hohe Nachfrage zu generieren, widerspricht Emre Argön: «Wir sind auch in kleineren Städten wie Wels oder Herford – je um die 60000 Einwohner – vertreten.» Dass die Zuger Bevölkerung ein Angebot von E-Trottinetts durchaus zu schätzen weiss, zeigte sich auch bei früheren Anbietern. So benutzte beinahe jeder zehnte Einwohner der vier Gemeinden, in welchen Circ einst aktiv war, deren Angebot, wie aus einer früheren Berichterstattung unserer Zeitung zu entnehmen ist. Fokussiert sich Tier zwar vorerst vor allem auf die Stadt Zug, plane man jedoch den Markteintritt in weiteren Zuger Gemeinden. Argön verrät:

«Momentan führen wir Gespräche, die auf eine sinnvolle Ausweitung und Ergänzung des Geschäftsgebietes in die Nachbargemeinden rund um Zug abzielen.»

Tier sei nach eigenen Angaben nicht nur sehr auf die Nachhaltigkeit seiner Flotte bedacht, auch das Thema Sicherheit sei von grosser Bedeutung. Da Deutschland strengere Regeln bezüglich Helmpflicht besitzt, musste sich Tier mit Hilfe einer «weltweit einzigartigen Lösung» auf die Gegebenheiten anpassen: So verleihen sie gratis Helme zu ihren Scootern. Diese werden in sogenannten mobilen Smartboxen zur Verfügung gestellt. In Zug ist diese Neuerung jedoch noch nicht zu nutzen, aber es könnte einen Lösungsansatz für die omnipräsente Frage der Sicherheit von E-Scootern darstellen.

Mit 100 Scootern in der Stadt vertreten

Dass man sich – ob widerwillig oder erfreut – an die Präsenz der E-Scooter gewöhnen darf, steht wohl nicht mehr zur Debatte. Zu bequem ist die Möglichkeit, unkompliziert von A nach B zu fahren und in vielen Städten sind die E-Scooter nicht mehr wegzudenken. Ob Tier länger im Raum Zug aktiv sein wird als die früheren Anbieter, wird sich erst in einigen Monaten zeigen. Doch Argön gibt sich zuversichtlich: «Wir haben durchgehend sehr positive Resonanz erhalten.» Momentan ist Tier mit 100 Scootern in der Stadt Zug vertreten – so wie es aussieht, dürfte die Zahl in Zukunft noch steigen.