Jill Nussbaumer aus Cham möchte nun gerne ihre Partnerin heiraten

Ehe für alle Verliebt, verlobt, verheiratet: Ein Traum, der nun auch für Jill Nussbaumer und ihre Partnerin in Erfüllung gehen kann Das deutliche Ja zur Öffnung der Ehe ist für die junge Chamerin auch ein Zeichen, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Gesellschaft akzeptiert werden. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Jill Nussbaumer aus Cham ist erleichtert, dass die Ehe nun für alle offen ist. Jan Pegoraro (Cham, 15. Oktober 2021)

Sie träume von einer Hochzeit in Weiss, von einer romantischen Feier zusammen mit Familie und Freunden, sagt Jill Nussbaumer. Ende September – mit dem Ja zur «Ehe für alle» – ist die 27-jährige Chamerin der Realisierung ihres Wunsches etwas näher gekommen. Jill Nussbaumer möchte ihre Partnerin heiraten. Den beiden ist es ernst. Sie haben sich bereits im Rahmen einer katholischen Segnung ein Versprechen gegeben, das Leben gemeinsam verbringen zu wollen. So richtig offiziell ist das aber eben nicht.

«Nun darf ich die Ehe ins Auge fassen und mir die nächsten Schritte überlegen», freut sich Nussbaumer, die auch politisch aktiv ist. Sie ist Vizepräsidentin der Jungfreisinnigen Schweiz, Vorstandsmitglied der FDP Frauen Zug, in der Finanzkommission in Cham. Geht es ums Heiraten, wünscht sie es sich traditionell: Antrag, Verlobung und dann die Hochzeit. Für sie zählt aber auch noch etwas anderes:

«Die Deutlichkeit der Abstimmung ist ein starkes Zeichen für die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Die ‹Ehe für alle› ist ein riesiger Schritt für die Gleichberechtigung.»

64,1 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung stimmt dem Anliegen zu, in Zug lag der Anteil gar bei 66,1 Prozent. Jill Nussbaumer bezeichnet das als «Signalwirkung für alle möglichen Leute. Es ist ein grosser Schritt Richtung Gerechtigkeit.» Mit der «Ehe für alle», die voraussichtlich am 1. Juli 2022 eingeführt wird, erhalten gleichgeschlechtliche Paare die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare, etwa was die Steuern, das Erbrecht, die Witwenrente oder das Sorgerecht angeht. Ebenso werden Schwule und Lesben dann auch gemeinsam Kinder adoptieren können, und lesbische Ehepaare erhalten Zugang zur Samenspende.

Der Abstimmungskampf hat die 27-Jährige denn auch ermutigt, ihre Sexualität öffentlich zu machen.

Jill Nussbaumer. Bild: Jan Pegoraro

sagt sie rückblickend. Ein Geheimnis habe sie zwar nie daraus gemacht, aber an die grosse Glocke hängte sie es nicht. «Das war auch gar nicht relevant. Die Leute in meinem engeren Umfeld wissen ja sowieso von meiner Partnerin.» Seit letztem Jahr ist sie im Vorstand von Radigal, der LGBTI-Fachgruppe der FDP, und dort für die Kommunikation zuständig. «Es ist uns wichtig, Themen, die die LGBTI-Gemeinschaft betreffen, sichtbar zu machen.» Zwar sei das Ja zur «Ehe für alle» ein grosser Schritt, die Ungleichbehandlung zu beseitigen, doch die nächsten politischen Themen warten bereits.

Als Beispiel nennt Nussbaumer, die beruflich im Bereich Blockchain und digitale Vermögenswerte tätig ist, etwa die Volksinitiative zur Individualbesteuerung der FDP Frauen. Oder die Anpassung der Hinterlassenenrente: «Die ist für Mann und Frau nicht gleich. Heiraten nun zwei Frauen, wird das Problem noch verschärft», sagt die Politikerin. Zudem wünsche sie sich eine unbürokratische Lösung, wenn zwei Frauen gemeinsam ein Kind erwarten, auch wenn sie auf eine Samenbank im Ausland zurückgegriffen haben. In so einem Fall braucht es nach gegenwärtiger Rechtslage ein Stiefkindadoptionsverfahren. Jill Nussbaumer möchte politisch vorankommen und strebt einen Sitz im Kantonsrat an.

Privat steht nun aber zuerst die Weiterentwicklung der Beziehung an. Vom Heiraten geträumt habe sie schon als kleines Mädchen. «In der Villette in Cham habe ich immer viele Hochzeitspaare gesehen, das hat mir gefallen.» In der Jugend habe sie das Konstrukt der Ehe dann auch kritisch hinterfragt. Nun in einer stabilen Beziehung mit einer Partnerin, sei es wieder in den Vordergrund gerückt.

In einem Leserbrief im Vorfeld der Abstimmung schrieb sie: «Manche würden mich wohl eine hoffnungsvolle Romantikerin nennen, wenn ich sage, dass es mir nicht reicht, meine Partnerin amtlich eintragen zu lassen. Es ist für mich nicht genug, ohne die Anwesenheit von Trauzeugen und ohne Jawort einen Vertrag zu unterschreiben.» Umso schöner, dass die beiden jungen Frauen nun auch die Möglichkeit haben, ihre Liebe vor versammelter Gesellschaft öffentlich bekunden zu können.

Noch kaum Anfragen bei den Zuger Zivilstandsämtern Im Kanton Zug gibt es 151 eingetragene Partnerschaften, wie Regierungsrat Andreas Hostettler auf Anfrage mitteilt. Sobald die Gesetzesrevision in Kraft tritt, ist es nicht mehr möglich, eine eingetragene Partnerschaft einzugehen. «Paare, die unter altem Recht eine eingetragene Partnerschaft eingegangen sind, können diese in eine Ehe umwandeln, indem beide Beteiligten eine Erklärung vor einer Zivilstandsbeamtin oder einem Zivilstandsbeamten ihrer Wahl abgeben», führt er weiter aus. Einen allzu grossen Ansturm erwartet man bei den Zuger Standesämtern aber offenbar nicht. Es habe einige Anfragen im Vorfeld der Abstimmung gegeben, sagt Fabian Steiger, Leiter des Zivilstandesamts in Baar. «Wir erwarten einen Anstieg der Ziviltrauungen im Rahmen von 10 Prozent.» Beim Zivilstandesamt Kreis Zug haben sich seit der Abstimmung vom 26. September fünf Paare betreffend einer Umwandlung ihrer eingetragenen Partnerschaft oder einer gleichgeschlechtlichen Ehe erkundigt, wie die Leiterin des Zivilstandsamts, Miriam Kaufmann, auf Anfrage sagt. Auf Antrag könne die Umwandlungserklärung voraussichtlich auch im Trauungslokal in Anwesenheit von Zeuginnen und Zeugen in einer der Eheschliessung ähnlichen Zeremonie entgegengenommen werden. Beim Zivilstandsamt in Cham blieb ein Ansturm bisher gänzlich aus, wie Christian Sigrist, Bereichsleiter Zivilstands- und Bestattungsamt, sagt: «Erstaunlicherweise haben wir bislang nur eine einzige Anfrage von einem homosexuellen Paar erhalten.»