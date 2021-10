Vereine&Verbände Ehemalige «Neustädtler» haben wieder getagt Es ist ein Traditionsanlass: Die ehemaligen Schulkinder des Primarschulhauses Neustadt mit Jahrgang 1936 treffen sich. Für das «36er Kommitee»: Ernst Moos 08.10.2021, 17.36 Uhr

Die «Knaben und Mädchen» genossen den Tag in Zug. Bild: PD

Wie seit vielen Jahren üblich, trafen sich in Zug Mitte September 2021 ehemalige Schülerinnen und Schüler des damaligen Primarschulhauses Neustadt. Die «Mädchen» und «Knaben» des Jahrganges 1936 kamen zum Klassentreffen aus allen Richtungen der Schweiz – vom Wallis, aus Basel und der Ostschweiz, aus dem Bündnerland und natürlich auch aus dem Kanton Zug. Beim Znüni-Kaffee im Hochhaus Park Tower herrschte frohe Begrüssungsstimmung. Viele, die von auswärts kamen, interessierten sich sehr dafür, was sich in Zug wieder alles geändert hat.

Vereine & Verbände: So funktioniert's Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Beim Spaziergang durch die Metalli-Einkaufs-Allee und übers Guggiwäldli zum Restaurant Rütli konnte viel Neues bestaunt werden. Darüber wurde beim Apéro im «Rütli» ausgiebig geplaudert. Dem Jahrgang entsprechend musste man auch Kolleginnen und Kollegen gedenken, die in letzter Zeit verstorben sind. Dem Organisationskomitee mit Martha, Bruno, Ernst, Guido und Eugen wurde freudig gedankt und, mit dem Dank an Wirt und Personal des «Rütli», verreisten die Teilnehmenden wieder in alle Richtungen der Schweiz.