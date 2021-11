Zuger Strafgericht Das Ehepaar F. geniesst ein schönes Leben Südafrika – während es in Zug verurteilt wird Martin und Rita F.* prellen Vermieterinnen und Vermieter in der halben Zentralschweiz, zahlen Löhne nicht richtig, verprassen jahrelang Firmengeld. Jetzt verurteilt die Zuger Staatsanwaltschaft die Eheleute, die es sich an der Sonne Südafrikas gut gehen lassen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Der Countdown läuft. Eine Uhr zählt die Tage und Stunden, die Minuten und Sekunden, bis die Reitschule auch noch ein Restaurant und einen Campingplatz eröffnet. Erst vor wenigen Wochen ist ein bekannter Folksänger an der Einweihung des eigenen Cafés aufgetreten. Das Reitzentrum einige Autostunden ausserhalb der südafrikanischen Grossstadt Port Elizabeth scheint sich prächtig zu entwickeln. Dazu leisten wohl auch zwei Schweizer ihren Beitrag: Seit kurzem amten Martin und Rita F. als Direktor und Direktorin einer Gesellschaft, die den gleichen Namen trägt wie der Reitstall, den Martin F. in den sozialen Medien fleissig bewirbt.

Das bringt ihm wohlwollende Kommentare, Likes und Herzchen aus Südafrika ein. Doch gut 9000 Kilometer Luftlinie entfernt ist die Stimmung weniger rosig. «Wo er hingekommen ist, hat er verbrannte Erde hinterlassen», sagt in der Heimat ein ehemaliger Angestellter von Martin F., der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Grund für die klaren Worte sind Lohnforderungen in fünfstelliger Höhe aus einer Anstellung bei der konkursiten sportmail.ch GmbH. Auf dem gleichnamigen Portal erscheinen noch heute Berichte aus Profi- und Amateursport – zwar mit tiefem journalistischen Anspruch, dafür mit einer klaren Ziel­gruppe für die Inserateabteilung: Metzgereien, Schlossereien, Schreinereien; meist Kleinbetriebe aus dem Gewerbe. Derzeit haben ein Storengeschäft aus dem Kanton Bern, eine Bäckerei aus einer Luzerner Seegemeinde oder ein Schlüsselservice aus Zürich-Kloten ein Banner gemietet, das für 300 Franken im Monat zu haben ist.

Ehepaar F. wird unter anderem wegen Misswirtschaft verurteilt

2014 und 2015 verdiente die sportmail.ch GmbH aus Baar je etwa eine halbe Million Franken mit Inseraten. Das zeigt ein Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft, der vor kurzem zur Einsicht auflag. Unter anderem wegen Misswirtschaft, betrügerischem Konkurs, Unterlassung der Buchführung und Ungehorsam im Betreibungs- und Konkursverfahren verurteilt die Strafjustiz Martin und Rita F. zu bedingten Geldstrafen von 180 Tagessätzen mal 50 Franken und zu insgesamt 4000 Franken Busse.

Jahrelang hatten die Eheleute Einnahmen (entweder direkt oder über eine Kollektivgesellschaft, die heute hinter www.sportmail.ch steht) abgezweigt und nach Lust und Laune ausgegeben. Für Apéros, den Golfklub, für «unzählige Mittag- und Abendessen», heisst es im Strafbefehl. In zweieinhalb Jahren verbuchte das Unternehmen 50500 Franken an Spesen, fast 83000 Franken für Internet und Telefon, 41000 Franken für repräsentative Auftritte. Laut der Staatsanwaltschaft waren die Beträge «krass überhöht», das Inhaberpaar habe die Einkünfte der Firma «ohne jedes Mass verschleudert». Nachdem das Zuger Kantonsgericht am 31. Mai 2016 den Konkurs eröffnet hatte, meldeten 30 Gläubiger Forderungen von gut 370000 Franken an, wovon rund 312000 Franken zugelassen wurden. Demgegenüber standen in der Bilanz zwei nennenswerte Aktivposten: ein Fiat Freemont im Wert von 15000 Franken und gut 4000 Franken Postguthaben.

Mitarbeitende äussern sich übereinstimmend

Ihr ausgabenintensives Leben führten die Firmeninhaber auch auf Kosten ihrer Angestellten. Denn diese sahen ihre Löhne höchstens unregelmässig. Deshalb, und auch wenn die Insolvenzentschädigung die Hälfte seiner Forderung gedeckt habe, ist der Ex-Mitarbeiter schlecht auf Martin F. zu sprechen. Und nicht nur er: In den letzten Wochen hat unsere Zeitung mit etlichen ehemaligen Mitarbeitenden und früheren Vermietern gesprochen. Alle zeichnen das gleiche Bild: Martin F., sagen sie, sei die treibende Kraft hinter den kriminellen Machenschaften des Ehepaars. Und er sei ein Mann, der es sich zum Beruf gemacht hat, andere für seinen Lebensunterhalt zahlen zu lassen.

Ruedi Rebsamen sitzt an seinem Stubentisch in Udligenswil und blättert in einem dicken Ordner vor sich. Rebsamen, ein 67-jähriger, pensionierter Entwicklungshelfer mit weissem Haar und schmalem Kinn, vermietet zusammen mit seinem Bruder ein Einfamilienhaus im Kanton Luzern. Seit über 30 Jahren tut er das, doch so etwas wie mit Ehepaar F. habe er weder davor noch danach erlebt. Im Gespräch wird er mehrmals sagen, er sei naiv gewesen. Dass er hätte skeptisch werden müssen, als die Familie zur Besichtigung in einer weissen Mercedes-M-Klasse vorfuhr und Martin F. gesagt habe, einen grossen Teil des Jahres verbringe man im Ausland; in Amerika, in Thailand. Das Haus in der Schweiz? Sei nur als sicherer Hafen gedacht.

«Aber abgesehen von der grossspurigen Art des Vaters waren die Leute sehr umgänglich. Und der Betreibungsregisterauszug war blank»

sagt Rebsamen, der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Juni 2012 nicht weiss, dass seine neuen Mieter hoch verschuldet sind. Erst im Oktober wird ein Schwyzer ­Gericht den Privatkonkurs feststellen. Der Verlust: 1,4 Millionen Franken.

Kaum eingezogen, veranstalten die neuen Mieter eine Einweihungsparty. Auch Rebsamen ist eingeladen, glaubt, er hatte ein glückliches Händchen. Doch bald bröckelt sein Eindruck. Ehepaar F. gerät mit der Miete in Verzug, hat auch nach vier Monaten die Kaution nicht bezahlt, schuldet zwischenzeitlich über 12000 Franken Zins und Depot. Nach einem halben Jahr Warten, Bitten und Auffordern schaltet Rebsamen seine Anwältin ein. «Zum Glück haben wir nicht länger zugesehen. Wer weiss, was wir sonst noch für Scherereien gehabt hätten», sagt der 67-Jährige heute – obwohl sich die Geschichte noch über ein Jahr hinziehen und ihn viel Kraft kosten sollte. Das zeigen Dutzende Seiten Korrespondenz, die Rebsamen aufbewahrt hat: Nach einer ­Kündigungsandrohung schreibt F. an Rebsamens Anwältin, er habe sich mit der Mitteilung von Mängeln «eigentlich zurückgehalten», liste ob des ­«befremdenden» Briefes nun aber auf, was nicht in Ordnung sei. Die Fassade, die Heizung, die Fenster, das Garagentor. Wegen dessen «massiven Geräuschpegels» würden die Kinder jeden Morgen wach, wenn er zur Arbeit fahre.

«Auch Mieter haben Rechte !!!!!!»

schreibt F., der zwischenzeitlich 15 Prozent Mietreduktion verlangt und die angeblichen Mängel der Schlichtungsbehörde vorträgt. Erst im Herbst 2014 schliesst diese das Dossier, nachdem sich F. und Rebsamen auf eine Vertragsauflösung einigen, und nachdem F. die ausstehenden Beträge gezahlt hat. Heute glaubt Ruedi Rebsamen, Martin F. hat sein Schema an ihm abgearbeitet: «Erst zahlt er nicht und erfindet immer neue Ausreden, weshalb etwas nicht geklappt hat.» Als er auf Widerstand gestossen sei, habe sich über Mängel echauffiert, die an den Haaren herbeigezogen gewesen seien. «Irgendwann merkte er wohl, dass die Situation aussichtslos wurde und hat seine Sachen gepackt. Am Ende war ich einfach froh, sind sie gegangen.»

25000 Franken Ausstände? Martin F. weiss von nichts

Weit fahren musste der Zügelwagen nicht, die Familie bezog in der gleichen Gemeinde eine neue Wohnung. Dort hat der Eigentümer mehrere ausstehende Monatsmieten abgeschrieben, wie er auf Anfrage sagt. Eine Vermieterin aus dem Kanton Zug, bei der Familie F. ab Herbst 2017 wohnte, sagt bei einem Besuch vor Ort, sie und ihr Mann seien auf etwa 25000 Franken offener Mieten sitzen geblieben. «Eines Morgens fuhr plötzlich die Polizei vor. Wir hatten keine Ahnung, was los war», sagt junge Frau, die namentlich nicht genannt werden will. Schnell wird klar: Die Polizisten wollen nichts von ihr und ihrem Mann, sondern von den Leuten im zweiten Stock.

«Allerspätestens dann wussten wir, dass etwas faul ist»

so die Vermieterin, die wie Ruedi Rebsamen sagt, die Leute seien schon auffällig freigebig und gastfreundlich ­gewesen: «Aber wer rechnet damit, dass irgendwann die Polizei vor der Tür steht? So etwas kennt man doch nur aus dem Fernsehen.»

Bald nach dieser Intervention enden für Ehepaar F. die Jahre in der Zentralschweiz, in denen es auch in Inner- und Ausserschwyz gelebt hat, wo ähnliche Geschichten hört, wer sich über die beiden kundig macht. 2019 führte der Weg zuerst in die Walliser Gemeinde Lax, ehe Martin und Rita F. Anfang Jahr in eine andere Walliser Gemeinde weitergezogen sind, wo sie laut dem dortigen Einwohneramt heute ihren Wohnsitz haben. Doch in den sozialen Medien präsentiert Ehepaar F. ein Leben, das sich in Südafrika abzuspielen scheint, wo die Kinder laut Facebook eine Privatschule besucht haben.

Gegen eine Einsprache entschieden

Pascal Felchlin, Martin F.s Anwalt, erklärt im Auftrag seines Mandanten, die Eheleute pendelten zwischen Südafrika und der Schweiz. Einer der beiden sei aber meist in der Heimat. Weiter sagt er, sein Mandant habe den Strafbefehl zwar akzeptiert, die Vorwürfe allerdings nicht vorbehaltlos eingestanden: «Wir haben uns aus prozessökonomischen Gründen gegen eine Einsprache entschieden. Auch wenn wir vor Gericht in gewissen Punkten Recht bekommen hätten, erschienen uns die Vorteile im Vergleich zu möglichen Prozesskosten als zu klein für eine Anfechtung.» Zur Abzahlung der 4000 Franken Busse und der Prozesskosten habe sich sein Mandant mit dem Staat auf eine Ratenlösung geeinigt. Und zur Frage, ob Martin F. die behaupteten Mietausstände zu begleichen gedenke, konnte sich Felchlin nicht äussern. Sein Mandant wisse nicht, dass noch etwas offen sei, so der Anwalt.

Wenn die Reitschule ausserhalb Port Elizabeths am 1. Dezember Restaurant und Campingplatz öffnet, wird der Countdown bei null angekommen sein. Und in der Heimat werden die Leute wohl weiter auf ihr Geld warten.

*Namen geändert