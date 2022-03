Leserbrief Eher zwei Prozent des BIP Zum Armeebudget 25.03.2022, 15.32 Uhr

Die «Katze» Schweizer Sicherheitspolitik wurde in den letzten 30 Jahren stets am Schwanz aufgezogen. Dass man nun wieder in der sicherheitspolitischen Realität zurückgekehrt ist und der Armee mit 1 Prozent des BIP mehr finanzielle Mittel sprechen möchte, ehrt zwar die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates, ehrlich ist es aber nicht. Wenn man eine «ehrliche» Sicherheitspolitik betreiben möchte, dann sollte man politisch im National- wie auch im Ständerat darüber befinden, welche Aufträge die Armee erfüllen muss. Aufgrund dieser Aufträge erarbeitet die Armeeführung die dazu erforderlichen Strukturen, die personell und materiell zu alimentieren sind. Erst ganz am Schluss gibt es das Preisschild.

Bitte nicht erstaunt sein, wenn man dann eher bei 2Prozent des BIP zu liegen kommt – was auch die Vorgabe der Nato an ihre Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verteidigungsausgaben sind.

Daniel Gruber, Oberst, Zug