Eidgenössisches Jodlerfest 2023 in Zug – das Motto ist bekannt

Feierlichkeiten Das Motto des eidgenössischen Jodlerfests 2023 in Zug ist bekannt Das Fest findet alle drei Jahren während dreier Tage statt. Die ganze Stadt Zug soll 2023 damit belebt werden. Vanessa Varisco 16.06.2021, 11.38 Uhr

«Traditionell - überraschend - vielseitig» lautet das Motto des eidgenössischen Jodlerfests in Zug 2023. Darüber informierte OK-Präsident Stephan Schleiss am Mittwochmorgen. All diese Schlagworte würden in der Stadt Zug vereint. So stehe der traditionelle Stierenmarkt direkt neben der modernen Bossard-Arena, Zug damit sei überraschend vielseitig. Vom 16. bis 18. Juni 2023 werden etwa 15'000 Mitwirkende und 200'000 Besucher erwartet.