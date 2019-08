Wir starten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in den dritten Tag. Wer wird heute Schwingerkönig? Wir halten wir Sie hier über die Geschehnisse in und rund um die Arena auf dem Laufenden.

Festticker: Die Schwinger trainieren im Herti-Quartier +++ Besucher reisen via Schiff an +++ Hat's noch genug Weisswein?

Wir starten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in den dritten Tag. Wer wird heute Schwingerkönig? Wir halten wir Sie hier über die Geschehnisse in und rund um die Arena auf dem Laufenden.

Festticker: Die Schwinger trainieren im Herti-Quartier +++ Besucher reisen via Schiff an +++ Hat's noch genug Weisswein?

Live Festticker: Die Schwinger trainieren im Herti-Quartier +++ Besucher reisen via Schiff an +++ Hat's noch genug Weisswein? Wir starten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in den dritten Tag. Wer wird heute Schwingerkönig? Wir halten wir Sie hier über die Geschehnisse in und rund um die Arena auf dem Laufenden.

07:44 Uhr

Update von der Polizei: Schürfungen, Prellungen und einzelne Streitigkeiten



Auch die zweite Nacht am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest verlief mehrheitlich friedlich, das meldet die Zuger Polizei heute Morgen früh. Vereinzelt kam es in den Festzelten zu Streitigkeiten sowie zu tätlichen Auseinandersetzungen. Nennenswerte Zwischenfälle wurden jedoch nicht verzeichnet.

Zwischen Samstagabend 19:00 und Sonntagmorgen 04:00 Uhr, wurden an den Sanitätsposten auf dem Festgelände rund 170 Personen behandelt. Meist wegen Schürfungen, Prellungen sowie Schnittwunden. 17 Personen mussten zur weiteren Behandlung ins Spital überführt werden. Drei von ihnen mit schwereren Verletzungen die sie sich bei Stürzen zugezogen haben.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug musste auf dem Festareal bisher keine Einsätze leisten.

07:40 Uhr

Wo bleibt das Bier? Hat's genug Wein?

Gestern hat das Gerücht die Runde gemacht, Feldschlösschen könne kein Bier mehr liefern. «Das stimmt nicht», sagt OK-Präsident Heinz Tännler heute Morgen auf Anfrage. Allerdings sei der Weinlieferant von der Menge des getrunkenen Weissweins überrascht worden. «Der offizielle Festwein dürfte bis am Mittag ausgehen. Danach gibt es Yvorne. Das ist auch ein Weisser», sagt er schmunzelnd.

(Bild: Jonas von Flüe)

07:30 Uhr

Zwischenbilanz vom obersten Chef:

Laut OK-Präsident Heinz Tännler waren am Samstag geschätzt 170'000 Personen in Zug unterwegs. Am Freitag waren es 110'000. Heute rechnet er wieder mit bis zu 150'000 Personen.

07:25 Uhr

Das grösste Trainingszentrum der Schwinger ist derzeit im Herti-Quartier. Überall wärmen sich die Athleten vor dem Ausstich auf.

(Bild: Jonas von Flüe)

(Bild: Jonas von Flüe)

07:24 Uhr

Unterwegs in Zug: Die Massen strömen wieder Richtung Arena.

(Bild: Jonas von Flüe)

07:20 Uhr

Zur Morgenstund: Diese Schwingfans sind mit dem Schiff von Arth nach Zug gereist. Auf dem Zugersee gab es ein echtes Schwinger-Zmorge: Rösti mit Speck.

(Bild: Jonas von Flüe)

(Bild: Jonas von Flüe)

07:15 Uhr

(Bild: Janick Wetterwald)

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, mit diesem prächtigen ersten Blick in die Arena begrüssen wir Sie herzlich in unserem Festticker. Unser Reporter-Team steigt mit Ihnen in den Schwing-Sonntag. Folgende Highlights erwarten uns heute:

7 Uhr - Start Public Viewing

7.45 Uhr - Ausstich (5. Gang)

9.30 Uhr - Festakt in der Arena

10.30 Uhr - Rangverkündigung für die nach 4 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

11 Uhr - Vorführung Lebendpreise

12 Uhr - Mittagspause

13.30 Uhr - Kranzausstich (7. Gang)

14 Uhr - Rangverkündigung für die nach 6 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

14.45 Uhr - Unspunnenstein: Finalwettkampf in der Arena

15.15 Uhr - Kranzausstich (8. Gang)

15.30 Uhr - Vorführung Lebendpreise

16.45 Uhr - Schlussgang

17.15 Uhr - Schlussakt in der Arena

18.15 Uhr - Rangverkündigung in der Arena

22 Uhr - Schliessung Restaurants, Stände, Bar

Zum Nachlesen: Die Highlights vom Samstag im Ticker