Joel Wicki zeigte eine herausragende Leistung in Zug, kommt in den Schlussgang und gewinnt zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere einen Kranz an einem Eidgenössischen Schwingfest. Zum Königstitel reichte es allerdings knapp nicht. (Bild: Claudio Thoma/freshfocus, Zug, 25. August 2019)