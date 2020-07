Porträt Ein 13-jähriger Schwimmer des SV Baar träumt von Paris Der Zuger Aurel-Philippe Achleitner gehört zu den besten Schwimmern seines Jahrgangs schweizweit. Einen Schweizer-Meister-Titel gewann er aber in einer anderen Sportart. Michael Wyss 14.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich bin stur, nervig, ehrgeizig, kann aber auch richtig Chabis machen.» Das sagt Aurel-Philippe Achleitner über sich selbst und lacht dabei. Seine Mutter Sabrina beschreibt ihren Sohn unter anderem folgendermassen: «Man kann mit ihm auch Pferde stehlen. Jeder Trainer weiss aber, wie er heisst, auch wenn er ihn erst eine Stunde kennt. Er hat manchmal Flausen im Kopf», ergänzt sie schmunzelnd.

Aurel-Philippe Achleitner verbringt eine Menge Zeit im Schwimmbad Lättich in Baar. Bild: Stefan Kaiser (2. Juli 2020)

Der 13-Jährige, der in der Stadt Zug aufgewachsen ist und lebt, hat seine Leidenschaft dem Schwimmsport im SV Baar verschrieben. Das ist kein Zufall. Seine Eltern Sabrina und Philippe sind Bewegungsmenschen und sportlich unterwegs. Sabrina war früher Schwimmerin und Triathletin, Philippe gar professioneller Triathlet. Er sagt:

«Schwimmen wurde unserem Sohn in die Wiege gelegt. Das Sport-Gen wurde ihm übertragen.»

Aurel-Philippe Achleitner belegte jüngst zwei fünfte Plätze an den Schweizer-Nachwuchs-Meisterschaften im Crawl über 100 und 400 Meter. Er gehört dem Nachwuchs-Regionalkader Zentralschweiz an. Ausserdem hätte er sich über die erwähnten Crawl-Distanzen für den Jugendcupfinal qualifiziert, der aber wegen des Coronavirus abgesagt wurde.

Der nächste Wettkampf wird am 18. Juli stattfinden. «In Suhr habe ich einen Wettkampf zu bestreiten. Der erste Anlass nach der Coronakrise, eine Standortbestimmung für die im September startende Meisterschaft», sagt Aurel-Philippe Achleitner. «Ich bin topfit und habe auch während der Coronapause viel gemacht. Ich habe ein Trainingsplan erhalten und wurde gut betreut. Mit meinem Vater und einigen Kolleginnen und Kollegen war ich im Zugersee auch einige Male schwimmen gegangen», schildert er.

Er will Erfahrungen in internationalen Becken

Der 13-Jährige träumt davon, zu einer Europa- oder Weltmeisterschaft zu starten – und noch mehr:

«Eine Olympia-Teilnahme ist ein grosser Wunsch. 2024, zum Zeitpunkt der Sommerspiele in Paris, werde ich 17 Jahre alt und im besten Alter sein.»

Achleitner ist auch im Triathlon talentiert. Bild: Stefan Kaiser (2. Juli 2020)

Zunächst strebt der Zuger die Qualifikation für den Multinations-Wettkampf 2021. «Das ist ein Wettkampf für die besten Nachwuchsschwimmer aus Europa», erklärt er.

Der Kantischüler Aurel-Philippe Achtleitner, der sich vorstellen könnte, eines Tages als Architekt zu arbeiten, nimmt für das Schwimmen viel Aufwand auf sich. «Ich trainiere bis zu sechs Mal in der Woche. Rund zwölf Stunden sind es insgesamt, dazu kommen diverse Wettkämpfe während der Saison.» Mitglied beim Schwimmverein Baar ist er seit sieben Jahren. Aus dem Schüler wäre wohl auch ein erfolgreicher Triathlet geworden. In der Saison 2018/19 wurde er Nachwuchs-Schweizer-Meister. «Das Polysportive liegt mir, doch ich entschied mich für das Schwimmen.»

Sein Hobby kann er dank der Unterstützung seines familiären Umfeldes ausleben. «Es ist sehr zeitintensiv, doch Aurel-Philippe ist glücklich im Schwimmen, das ist das Wichtigste und geniesst Priorität», sagt die Mutter Sabrina Achleitner. Und ihr Mann Philippe ergänzt:

«Wir sind keine Eltern, die ihren Sohn auf Erfolg trimmen. Für uns ist wichtig, dass man Freude daran hat, egal was man macht. Er muss es einfach durchziehen. Aufhören während der Saison oder ein Training schwänzen kommt nicht in Frage.»

Wie wichtig sind Erfolge für Aurel-Philippe Achleitner? «Medaillen sind nicht das Wichtigste. Ich will mich verbessern, sprich bessere Zeiten schwimmen, und arbeite an der Schwimmtechnik und Entwicklung.» Eines seiner Vorbilder ist der nur ein Jahr ältere Belgier Leo Verschooten, ein Clubkamerad im SV Baar. «Er ist ruhig, korrekt, konzentriert sich auf das Wesentliche und kann seine Leistung abrufen. Sobald er im Schwimmbecken ist, taucht er in seine eigene Welt ein. Er ist mental stark», erklärt Achleitner.

Das Hobby kostet nicht nur Zeit

Seine Mutter lacht und sagt: «Du bist manchmal noch ein Gäuggel, ein richtiger Luftibus. An der Konzentration und mentalen Stärke müssen wir sicher noch arbeiten.» Eine Profikarriere ist im Schwimmen schwer realisierbar. Die Sportart kämpft um Akzeptanz. «Schwimmen wird für Aurel-Philippe immer ein Hobby bleiben, auch wenn unser Sohn schon das fast halbprofessionell ausübt», zeigt Sabrina Achleitner auf. Mit dem Baarer Rohstoffgiganten Glencore haben die Achleitners immerhin einen Materialsponsor für ihren Sohn gefunden. Sabrina Achleitner sagt:

«Das Hobby ist kostspielig, da ist jede Unterstützung willkommen. Wir bewegen uns in einem tiefen vierstelligen Bereich pro Saison.»

Auch auf die Ernährung wird geachtet: «Ich schaue, dass Aurel-Philippe genügend Kohlenhydrate, Proteine und Vitamine bekommt. Ich kaufe manchmal für eine fünfköpfige Familie ein, obwohl wir nur zu dritt sind», lacht sie.