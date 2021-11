Hünenberg Ein Adventskonzert, das direkt ins Herz geht Das Orchester Cham-Hünenberg verzückte mit einem gelungenen Kirchenkonzert. Eine erst 16-jährige Solistin veredelte den Auftritt mit grosser Spielfreude. Martin Mühlebach 29.11.2021, 16.50 Uhr

Die 16-jährige Geigensolistin Yara Dodds riss das Publikum mit ihren Einsätzen mit. Am Dirigierpult: der musikalische Leiter Samuel Nyffeler. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 28. November 2021)

Die katholische Kirche Heilig Geist in Hünenberg war am späten Sonntagnachmittag fast vollständig besetzt, als das Orchester Cham-Hünenberg das Adventskonzert «Winter is Coming» mit «Game of Thrones – Main Theme» von Ramin Djawadi eröffnete. Mit «Der Winter op. 8 No 4» aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi setzte das vom musikalischen Leiter Samuel Nyffeler dirigierte Orchester ein erstes Ausrufezeichen, ehe die erst 16-jährige Violinistin Yara Dodds mit einem mitreissenden Solo begeisterte. Das Publikum spendete frenetischen Applaus, den die junge, sehr talentierte Yara Dodds mit einer Zugabe verdankte. Samuel Nyffeler betonte hinterher: «Yara übertrug mit ihrer ansteckenden Freude am Musizieren viel Energie.»

Mit der Serenade für Streichorchester op. 20 von Edward Elgar meisterte das Orchester Cham-Hünenberg eine Komposition, die Samuel Nyffeler als «sehr anspruchsvoll» bezeichnet, mit scheinbarer Leichtigkeit. Mit «Palladio» von Karl Jenkins stand ein Werk auf dem Programm, in dem die Streicher von den Kontrabässen förmlich getragen wurden. Der offizielle Konzertteil endete mit dem «Andante Festivo» von Jean Sibelius, welches die Adventszeit feierlich und festlich willkommen hiess. Eine ältere Frau, die eine Freudenträne nicht zu unterdrücken vermochte, bekannte nach drei Zugaben: «Dieses Adventskonzert hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Ich verspüre eine wohltuende Ausgeglichenheit in meinem Herzen, und ich denke, dass dies allen so ergeht, die anwesend waren.»

Eine bereits beeindruckende Karriere

Die 16-jährige Violinistin Yara Dodds, die das Publikum mit ihren Soli begeisterte, darf trotz ihres zarten Alters bereits auf eine bewegte und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Die Tochter einer Musikerfamilie erhielt schon als Vierjährige ihren ersten Geigenunterricht. Als Neunjährige wurde sie von Igor Karsko bereits als Teil der Geigenförderklasse der Musikschule Zug aufgenommen. Und seit September 2020 besucht Yara Dodds das Precollege an der Musikhochschule Luzern. Im Sommer 2021 verbrachte Yara drei Monate in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, wo sie bei Professor Sunny Lee am Seoul Central Conservatory studierte. Die talentierte, äusserst begabte Violinistin, welche derzeit das Gymnasium Alpenquai in Luzern besucht, ist bereits mehrfache Preisträgerin des Zentralschweizer- und Schweizer-Jugendmusikwettbewerbs.