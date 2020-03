Ein dunkles Kapitel in der Geschichte Unterägeris

Ein Kinobesuch genügte für einen Verdacht

Die verheirate Martha Tobler* – sie war zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt – ging mit dem wenige Jahre jüngeren Richard Zemp* ins Kino. Der Bürgerrat vermutete deswegen, dass die beiden ausserehelichen Sex hatten. Er schrieb 1932 dem Zuger Regierungsrat einen Brief mit der Bitte, Tobler «korrektionell zu versorgen». Das war gleichbedeutend mit Zwangsarbeit oder Gefängnis.



Unverantwortlicher Vater oder Nachbarschaftsstreit?

Eine Nachbarin wandte sich mit einem Brief an den Bürgerrat: «Diese Familie hat nämlich ein furchtbares Leben um ihren Vater, da er für die Familie nicht sorgt und alles, was er verdient, vertrinkt.» Die Frau machte sich Sorgen, dass ihr Mann ebenfalls so werden könne. Der Bürgerrat forderte 1931 einen 12-monatigen Aufenthalt in der Zwangsarbeitsanstalt Kaltbach. Die Sichtweise des Betroffenen wies auf einen Nachbarschaftsstreit hin.

Das Dienstmädchen, das am Abend unterwegs war

Die 23-jährige Klara Winkler* arbeitete im Jahr 1932 als Dienstmädchen, wobei sie versuchte, «abends auszugehen». Nachdem sie an einem Sonntag erst um fünf Uhr am Morgen heimgekommen war, entliess man sie. Der Bürgerrat verfügte danach eine korrektionelle Versorgung, der stattgegeben wurde. Der Verdacht gegen Winkler lautete: ausserehelicher Sex. Winkler kam in der Folge in die Strafanstalt ­Bellechasse in Freiburg.

Ungenügender Familienunterhalt?

Die Behörden warfen dem 33-jährigen Oskar Schmid* vor, dass er verantwortungslos sei und seine Familie bewusst in eine Notlage bringe. Es fehle ihm an der nötigen Energie und dem guten Willen, ständig zu arbeiten. Schmid bat die Behörden um finanzielle Unterstützung und schrieb, dass Fremde wie er «kolossal schikaniert und unterdrückt» würden. Die Bürgergemeinde wollte ihn stattdessen 1933 in die Institution Witzwil in Bern schicken.

Eine «Schnapserin» soll den Haushalt vernachlässigen

Die 50-jährige Hedwig Wyss* fiel mit anderen Frauen immer wieder der Nachbarschaft auf. «Dem Alkohol huldigende Frauen» fanden sich in deren Wohnung zusammen, um «in gemütlichem Beisammensein» die «drückenden Sorgen» hinunterzuspülen. Auch weil Wyss den Haushalt vernachlässigt haben soll und «ihr Benehmen auf die Kinder einen schlechten Eindruck machte», forderte der Bürgerrat 1915 eine einjährige Internierung. (gub)



* Alle Namen sind geändert