Ein eigenes Gerät für jedes Kind der Primarschule Hünenberg Die Schüler der 5. und 6. Primarstufe in Hünenberg erhielten ihre persönlichen Computer für die Schule. Cornelia Bisch 01.10.2020, 16.36 Uhr

Die Freude über die neuen Geräte ist gross. Bild: Cornelia Bisch

Hünenberg Ein bewunderndes Raunen geht durch die Reihen der Fünft- und Sechstklässler, als Rektor Rolf Schmid ankündigt, die Schulleitung habe sich für ein robustes Convertible Modell entschieden, das als Laptop und Tablet verwendet werden könne. «Ja, es ist ein ganz lässiges Gerät, zu dem ihr nun aber auch Sorge tragen müsst», ermahnte er die Kinder gestern gutmütig. Schulsäcke herumschmeissen, ist also nicht mehr erlaubt. Sollte doch ein Missgeschick passieren, kann für Reparaturkosten eine Versicherung über die Schule abgeschlossen werden.

Gemeinsam mit den beiden Lehrerinnen Yvonne Rolli und Martina Gadient teilt Schmid die Geräte an die Schüler aus. «Sie sind fixfertig eingerichtet», stellt er klar. «Die Kinder können sie einfach aufklappen und mit der Arbeit beginnen.» Eigentlich wäre geplant gewesen, die 260 Geräte zum Schuljahresbeginn an die Kinder abzugeben. «Aber coronabedingt gab es Lieferverzögerungen.» Die Computer bleiben im Besitz der Schule und müssen nach Abschluss des sechsten Schuljahrs wieder zurückgegeben werden.

Anlaufstelle Klassenlehrperson

Die Lehrpersonen, welche neu auch das Fach Medien und Informatik unterrichten werden, absolvierten letztes Jahr eine entsprechende Fortbildung, sodass sie als erste Anlaufstelle bei Computerproblemen weiterhelfen können. Wenn auch sie einmal am Ende ihres Lateins sind, stehen Fachleute bereit, die sie hinzuziehen können.

Auch das übrige Schulvolk arbeitet mit Computern, insgesamt sind 760 Geräte an den Schulen Hünenberg in Betrieb. Die jüngeren Kinder benützen diese jedoch ausschliesslich in der Klasse und müssen sich abwechseln.