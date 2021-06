Leserbrief Ein Erfolg für die liberalen Kräfte Zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 13. Juni 15.06.2021, 14.14 Uhr

Der letzte Abstimmungssonntag war ein grosser Erfolg für die liberalen Kräfte im Land ... zum Glück gibt es sie noch!

Eine deutliche Mehrheit der Schweizer Bürgerinnen und Bürgern haben den Angriff der beiden extremen Agrarinitiativen auf unsere Landwirtschaft und gegen unsere funktionierende Landesversorgung mit Herzblut bekämpft – mit Erfolg. Danke für das klare Resultat.

Ebenfalls haben die Anhänger von mehr Eigenverantwortung das nutzlose, asoziale CO2-Gesetz bekämpft und beim Souverän Gehör gefunden. Echte Lösungen sind gefragt, die sich an der Realität sowie an der heute machbaren Technologie messen, nicht aber an Ideologien orientieren. Die Massnahmen müssen ökologisch, wirtschaftlich, technologisch und sozial nachhaltig sein. Auf intransparente Umverteilungskässeli ist dabei auch in Zukunft zu verzichten.

Dass die Mitte nicht mehr in der Mitte liegt, zeichnet sich schon länger ab. Grosse Sorge machen aber die FDP-Exponenten, die fernab von der Bürgernähe die Macht des Staates ausbauen wollen, ja, richtig gelesen, ausbauen wollen.

Die Freisinnigen haben sich von den Grünen und Linken mit Umweltschlagworten ins staatsgläubige Lotterbett locken lassen. Die FDP muss wieder den bürgerlich-freisinnigen Weg beschreiten. Es reicht jetzt, die Rezepte von links-grün zu kopieren! Damit gewinnt der Freisinn kein Wählerpotenzial.

Bleibt zu hoffen, dass sich in der FDP bald wieder echte Liberale durchsetzen.

Andreas Kleeb, Unternehmer und alt FDP-Präsident, Zug