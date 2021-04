Vereine/Verbände Ein etwas spezieller Seniorennachmittag Der erste Seniorennachmittag seit 14 Monaten im Chilematt war von Corona geprägt. Für Senioren Steinhausen: Hansruedi Hürlimann 27.04.2021, 16.15 Uhr

Ein Seniorennachmittag im Coronamodus. Bild: PD

«Endlich wieder einmal aus dem Haus.» So begrüsste Trix Gaier als Verantwortliche die 50 Anwesenden, die sich vorgängig angemeldet hatten, Masken trugen und in gebührendem Abstand platziert waren. Den Auftakt machten eine Tonbildschau und eine Videosequenz von Heinz Gnirs über eine Reise nach Spitzbergen und damit in eine Gegend, die sich nur dem aufmerksamen Besucher erschliesst. Die Bilder und die Kommentare dazu vermittelten dem Betrachter einen Einblick in eine Landschaft, die trotz ihrer Kargheit eine erstaunlich vielfältige Fauna und Flora zu bieten hat.