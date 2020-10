Im tibetischen Takeaway Dolma's Momo Point an der Einkaufsallee Metalli in Zug gibt es an jedem Tag ein Festessen Im Metalli eröffnet ein neues Take-away-Lokal. In «Dolma’s Momo Point» gibt’s traditionelle tibetische Gerichte. Cornelia Bisch 30.10.2020, 05.00 Uhr

Tenzin Gawala und Dolma Namkhang Tsaptsar haben ein tibetisches Take-away eröffnet. Bild: Maria Schmid

(Zug, 29.Oktober 2020)

Wenn sich tibetische Familien und Freunde zu Hochzeiten, Neujahrs- oder Geburtstagsfesten versammeln, sich Zeit nehmen für ein gutes Essen und die Pflege der Gemeinschaft, dann kommt Momo auf den Tisch. «Es ist ein traditionelles Festessen», erklärt Dolma Namkhang Tsaptsar, Geschäftsführerin des tibetischen Take-aways «Dolma’s Momo Point» in der Einkaufsallee Metalli, das morgen Eröffnung feiert. Ein Festessen will sie ihren Zuger Gästen künftig jeden Tag servieren. Aber was genau ist Momo?

«Es sind Teigtaschen, die mit Hackfleisch und saisonalem Gemüse gefüllt sind. Es gibt auch vegetarische Momos, die ausschliesslich Gemüse enthalten», erklärt Dolma, die gerne bei ihrem Vornamen genannt werden möchte, der ja auch den Namen ihres Lokals prägt. Das Ganze werde mit traditionellen tibetischen Gewürzen zubereitet und mit milder Erdnusssauce oder scharfer tibetischer Spezialsauce gegessen.

Gerichte lassen sich vorkochen

Die Momo-Gerichte dominieren denn auch die Speisekarte des Take-aways. Man kann sie als leichtes Menu oder Snack sowie gemischt haben. Daneben gibt es Nudelsuppen, tibetischen Salat und tibetische Getränke wie Butter- oder Ingwertee nebst europäischem Kaffee, Süssgetränken und Mineralwasser. «Man kann also auch morgens ab 9 Uhr schon vorbeikommen, um sich ein heisses Getränk und ein Brötchen fürs Frühstück zu kaufen», sagt Dolma.

Zwischendurch wird die fixe Menukarte mit saisonalen Spezialitäten angereichert, zum Beispiel mit Bärlauch- oder Yakfleisch-Momos. Mittags ist es Dolma und ihrem fünfköpfigen Team möglich, innert kurzer Zeit 150 Portionen zu produzieren. «Das geht gut, weil wir die Momos vorbereiten können, um sie dann nur noch kurz im Dampf zu erhitzen», erklärt die 43-Jährige. Diese praktische Eigenschaft der Gerichte nutzt sie auch für ein weiteres Angebot: «Wir verkaufen vorgekochte Momo-Gerichte fertig verpackt zum Mitnehmen.» Die frisch zubereiteten Gerichte wärmt man dann zu Hause einfach auf.

Umweltfreundliche Verpackung

Sorgen wegen des Verpackungsabfalls braucht man sich nicht zu machen. «Wir verwenden nur kompostierbares Geschirr und Besteck», betont Dolma. Umweltschutz sei ihr wichtig, deshalb nehme sie die Mehrkosten in Kauf.

Sobald es die Coronasituation zulässt, wollen sie und ihr Team zusätzlich einen Partyservice betreiben. «Für Feste mit zirka 10 bis 50 Personen bringen wir Momo-Gerichte mit Salaten und helfen auch bei der Bewirtung.»

Die Geschäftsführerin Dolma Namkhang Tsaptsar und ihr Mann Tenzin Gawala sind vor vielen Jahren in die Schweiz geflüchtet und erfüllen sich mit dem Lokal einen lange gehegten Traum.

Bild: Maria Schmid

Ein eigener Gastrobetrieb war immer ihr Traum

Mit von der Partie ist auch ihr Ehemann Tenzin Gawala, der die Position des stellvertretenden Geschäftsführers innehat und Teilzeit als Koch tätig ist. Die beiden haben eine knapp dreijährige Tochter und werden demnächst von Sins nach Zug umziehen. Beide sind vor vielen Jahren als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen und haben in der Gastronomie sowie der Pflege Fuss gefasst. Sie sprechen gut deutsch und fühlen sich hier zu Hause.

In Zeiten von Corona einen Gastrobetrieb zu eröffnen, braucht viel Mut. «Das war immer unser Traum», gesteht Tenzin Gawala schlicht. Als sich die Gelegenheit bot, das kleine Lokal im Metalli samt Inventar zu übernehmen, griffen die beiden zu. «Wir sind davon überzeugt, dass die Zugerinnen und Zuger unser Essen lieben werden», sagt Dolma beherzt.

«Dolma’s Momo Point» an der Baarerstrasse 20 wird am Samstag, 31. Oktober, eröffnet. Das Lokal schliesst sich den Öffnungszeiten der Einkaufsallee Metalli an: Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, Donnerstag 9 bis 21 Uhr, Samstag, 9 bis 17 Uhr.