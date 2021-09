Leserbrief Ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit Gedanken zum Göttlichem 17.09.2021, 14.33 Uhr

Was ist das? In gewissen Läden auf Buddha hingewiesen zu werden – da es doch nur einen Gott gibt, wie es in der neuen eidgenössischen Bundesverfassung (Präambel) heisst: «Im Namen Gottes, des Allmächtigen.»