Ein grossartiges Kinderkonzert im Theater Casino Zug Kindergerecht, aber keinesfalls kindlich, erzählt und singt «Silberbüx», wie alles begann. Martin Mühlebach 09.03.2020, 05.00 Uhr

Das Kinderkonzert war gut besucht. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. März 2020)

Die Musikpädagogen Brigitt Zuberbühler, Benno Muheim und Maurice Berthele, die sich an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) kennen lernten, sind beste Freunde. In den Sommerferien taucht in der Person von Stefanie Hess ein neues Mädchen in der ZHDK auf, das sich sehnlichst wünscht, Freunde zu finden.