Leserbrief Ein grosses Dankeschön Zur Arbeit der Rehaklinik Adelheid in Unterägeri

Nach einem Bandscheibenvorfall musste ich mich in der Rehaklinik Adelheid in Unterägeri erholen und in den Alltag zurückkämpfen. Die ärztliche Betreuung vor Ort war sehr professionell und meine Fragen wurden kompetent beantwortet. Das Pflegepersonal arbeitete hervorragend und die Physiotherapie stabilisierte meinen angeschlagenen Rücken bestens. Für das kulinarische Wohl sorgten ein gutes Küchenteam und sehr freundliches Servierpersonal. Mein Aufenthalt in der Klinik Adelheid mit der wunderbaren Aussicht kann ich allen pflegebedürftigen Patienten bestens empfehlen.

Anna Studhalter, Rothenburg