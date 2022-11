Vereine/Verbände Ein heimeliger Konzertabend Nach zwei coronabedingten Absagen war es endlich wieder so weit. Der Jodlerclub Schlossgruess Cham lud zu seinem beliebten Jahreskonzert ein, welches ganz unter dem Motto «Heimat» stand. Für den Jodlerclub Schlossgruess Cham: 21.11.2022, 18.48 Uhr

Das Konzert des Jodlerclub Schlossgruess sorgte für urchige Heimatgefühle.

Passend zum Konzertmotto wählte der Jodlerclub Schlossgruess seine Lieder aus. Und diese trug er mit viel Herzblut, Feingefühl und Engagement vor. Am 12. November durften Musikbegeisterte in den Genuss dieser Lieder kommen. Noch stimmgewaltiger wurde es nach der Pause, als die Schlossgrüessler von mehreren Gastjodlern des Jodlerdoppelquartetts Sportfreunde Luzern unterstützt wurden. Diese haben die Chamer bereits am Zentralschweizerischen Jodlerfest in Andermatt unterstützt, und da die Zusammenarbeit so gut funktionierte, freute man sich auf das Wiedersehen am Jahreskonzert.