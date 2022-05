Leserbrief Ein herzliches Dankeschön Zu einer Hilfeleistung am Bahnhof Zug 04.05.2022, 13.13 Uhr

Am Samstag, 23. April 2022, nachmittags, fiel ich auf dem Perron 4 im Bahnhof Zug nach einer diabetesbedingten Unterzuckerung in ein Koma und wurde anschliessend mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Zug FFZ und dem Rettungsdienst Zug RDZ von der Rega in die Intensivstation des Luzerner Kantonsspitals geflogen.