Eröffnungsfeier des neuen Mehrzweckgebäudes in Alosen

Oberägeri Ein Herzstück für die Alöser Bevölkerung Mit einer traditionellen Eröffnungsfeier wurde am Samstag das neue Mehrzweckgebäude in Alosen eingeweiht. Katarina Lancaster 23.10.2022, 17.20 Uhr

Das neue Mehrzweckgebäude in Alosen. Bild: Roger Zbinden (22. Oktober 2022)

So gross war die Freude über die neuen Vereinsräume, dass Roman Meier, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Alosen, sogar ein eigens verfasstes Dankesgedicht zitierte. Zahlreiche Familien, Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Dorf und der Gemeinde Oberägeri liessen sich am vergangenen Samstag die Gelegenheit nicht entgehen, bei der Einweihung ihres neuen Mehrzweckgebäudes dabei zu sein.

Bei strahlendem Sonnenschein fand die 30-minütige, offizielle Einweihungsfeier statt, begleitet von einem Schwyzerörgeli Trio und gefolgt von einer Führung durch das Gebäude. Gleich zu Beginn seiner Ansprache dankte der Gemeinderat von Oberägeri Beat Wyss auch dem ursprünglichen Initiator des Projekts Pius Meier.

Der ehemalige Gemeindepräsident von Oberägeri setzte sich vor zehn Jahren für die Realisierung des Bauvorhabens ein. Das den dringenden Bedarf nach einem öffentlichen Gebäude für Vereine und Fasnachtsgesellschaften erfüllen sollte.

Pius Meier ist die «Hebamme» des Projekts

Bisher standen im Dorf Alosen keine öffentlich nutzbaren Räume zur Verfügung, die Treffen der Vereine fanden in privaten Räumlichkeiten statt. Wyss bezeichnete Pius Meier spasshaft als «Hebamme» des Projekts. «Es war eine schwere Geburt», fügte er hinzu. Denn tatsächlich hatte das Bauvorhaben aus Budgetgründen zunächst Anlaufschwierigkeiten und musste bis 2019 zurückgestellt werden.

Die privaten Wohnungen konnten beim Rundgang besichtigt werden. Bild: Roger Zbinden (22. Oktober 2022)

Doch nach einer Bauzeit von nur eineinhalb Jahren bietet das Mehrzweckgebäude nun Platz für ein geselliges Zusammenkommen, genügend Stauraum, WCs und Duschen, einen Kinderspielplatz sowie vier private Wohnungen.

Auch die Aussicht von den Balkonen der Wohnungen wurde beäugt. Bild: Roger Zbinden (22. Oktober 2022)

Für die Architektenteams war der Auftrag eine Herausforderung. «Gleich zu Beginn wussten wir, alle Wünsche zu erfüllen, wird eine Knacknuss», sagten Karin Gauch von Gauch & Schwartz Architekten bei ihrer Rede. Zusammen mit Louis Schiess von Graber Schiess Architekten fassten sie für das Publikum die baulichen Überlegungen zusammen, und lobten dabei auch die reibungslose Zusammenarbeit.

Nachhaltig und mit lokalen Ressourcen gebaut

Die Handwerker waren Einheimische aus der Region, das ermöglichte ein positives Klima. Für den Bau wurde lokal bezogenes Holz verwendet und als nachhaltiger Dämmstoff eingesetzt. «Dank des Energieüberschusses vom benachbarten Holzelementbauer kann das Gebäude ausschliesslich mit Fernwärme beheizt werden», erklärten die beiden weiter.

Das Architektenteam und Gemeinderat Beat Wyss (rechts) beim Vorbereiten der Übergabe des symbolischen Schlüssels aus Brotteig. Bild: Roger Zbinden (22. Oktober 2022)

Marcel Hegglin vom B+B Planer Architekturbüro präsentierte die Kennzahlen des Bauprojekts und sprach dabei die Anzahl von Familien in Alosen an. «Es gleicht fast einer Brutstätte», sagte er lachend. Anschliessend folgte die Schlüsselübergabe, wobei Hegglin zusammen mit den Architekten einen symbolischen Schlüssel aus Brotteig an Beat Wyss und das Projektteam übergab.

Der Höhepunkt der Versammlung war die offizielle Segnung des Gebäudes, durchgeführt von Jacqueline Bruggisser von der Pfarrei Oberägeri sowie Urs Dohrmann vom Reformierten Pfarramt des Kantons Zug. Dabei weihten sie das Segnungszeichen ein. Ein rundes Kreuz, welches Symbol für Raum und Treffpunkt ist und die vier Himmelsrichtungen darstellt.

Jacqueline Bruggisser (rechts) von der Pfarrei Oberägeri sowie Urs Dohrmann vom Reformierten Pfarramt des Kantons Zug weihten das Segnungszeichen des Gebäudes ein. Ein rundes Kreuz, welches Symbol für Raum und Treffpunkt ist und die vier Himmelsrichtungen darstellt. Bild: Roger Zbinden (22. Oktober 2022)

Nach der nassen Taufe übergaben sie das Segnungszeichen formell an Wyss, der sich bedankte und den Rundgang eröffnete. Mit Speis und Trank wurden die Gäste bis zum Schluss der Veranstaltung vom Gasthaus Bären versorgt.