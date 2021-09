Leserbrief Ein hoher Preis für falsch verstandene Freiheit Leserbrief «Warum lässt man die Menschen nicht selbst entscheiden», Zuger Zeitung vom 31.August 08.09.2021, 14.21 Uhr

Beim Lesen des Leserbriefes habe ich einige Male leer geschluckt. Sie spricht von einer freien Entscheidung jeder Person, die eine Impfung verweigert, eine Krankheit zu riskieren. Dies, obwohl wir eine Möglichkeit zur Prävention haben, nämlich uns impfen zu lassen.

Prävention heisst vorbeugen und ist ein wichtiger Bestandteil der heutigen Medizin. Es wird ihr nicht fremd sein, dass ansteckende Krankheiten wie Pocken, Masern, Kinderlähmung et cetera nur dank der Möglichkeit des Impfens nahezu ausgerottet werden konnten. Impfen ist eine Präventivmassnahme, um eine schwere Erkrankung zu verhindern oder zu minimieren. Das Coronavirus muss auch zu dieser Liste der ansteckenden Krankheiten hinzugefügt werden, wird es uns doch weiterhin begleiten. Die Impfung wird auch in Zukunft die wichtigste Präventionsmassnahme sein. Als Mensch habe ich die Möglichkeit, mich präventiv gegen Krankheiten zu schützen, indem ich sorgsam mit meinem Körper umgehe. Krankheiten wie beispielsweise Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen können präventiv mit Medikamenten behandelt werden und verhindern oder verzögern einen schwereren Krankheitsverlauf, zum Beispiel einen möglichen Schlaganfall bei Bluthochdruck. Die Leserbriefschreiberin verknüpft Freiheit und Selbstbestimmung mit dem Ablehnen einer präventiven Massnahme, die hier und auf der ganzen Welt viele schwere Corona-Krankheitsverläufe verhindern oder deren Verlauf abmildern kann. Ist ihr bewusst, dass im Moment von zehn coronainfizierten Patienten auf den Intensivstationen deren neun nicht geimpft sind?

Sie geht sogar so weit, zu verlangen, dass man gefälligst für die mutwillig nicht geimpften Patienten im Falle einer ernsthaften Erkrankung subito Intensivstationen aus dem Boden stampfen soll, natürlich mit dem dazugehörigen Personal, das auch subito von irgendwoher rekrutiert werden kann. Und natürlich sollte dieses Personal sicher gegen Covid-19 geimpft sein, es kann ja nicht sein, dass dieses dann noch ausfällt und verhindert, dass all die ungeimpften, freiheitsliebenden und selbstbestimmten Patienten nicht mehr genügend betreut werden können. Noch einmal, wir haben eine sichere Präventivmassnahme, nämlich die Impfung gegen Covid-19, die sich bis jetzt auch bei den neuaufgetretenen Varianten bewährt hat. Ist das Pochen auf Freiheit und Selbstbestimmung in dieser Pandemie nicht eher von Egoismus begleitet? Was ist, wenn erzwungene Freiheit und Selbstbestimmung mir und anderen Menschen schaden? In der Psychiatrie kennt man die Massnahme des fürsorglichen Freiheitsentzuges wenn der Erkrankte sich und andere gefährdet.

Es ist eine Tatsache, dass nicht impfwillige Personen sich und ihre Mitmenschen, darunter alle Kinder sowie Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, gefährden und das Gesundheitssystem unnötig in Bedrängnis bringen. Ein hoher Preis für falsch verstandene Freiheit!

Das Virus hat sich bis heute gegenüber Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eher gutmütig verhalten. Alle bis jetzt bekannten Virusvarianten wurden jedoch zunehmend ansteckender. Die Deltavariante gilt als sehr ansteckend und es werden nun immer öfters auch jüngere ungeimpfte Patienten in die Spitäler und auf die Intensivstationen eingewiesen.

Kann das Virus nicht durch eine hohe Impfquote hier und weltweit eingedämmt werden, bleibt es sehr ungewiss, wie sich eine neue Virusvariante verhalten wird.

Wir können nur hoffen, dass dann nicht plötzlich unsere Kinder zum Ziel schwerer Verläufe werden.

Ruth Schwander, Steinhausen