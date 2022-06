Kolumne «Zuger Ansichten»: Ein «Hü» mehr preisgünstiger Wohnraum Kantonsrätin Virginia Köpfli zur Notwendigkeit, günstigen Wohnraum zu schaffen. Virginia Köpfli, Hünenberg, Kantonsrätin SP 11.06.2022, 05.00 Uhr

Vor mehr als 25 Jahren ist meine Familie nach Hünenberg gezogen. Unsere damalige Wohnung ist heute um ein Vielfaches teurer. So teuer, dass meine Eltern sie sich heute mit ihrem damaligen Einkommen nicht mehr leisten könnten. Genau so geht es vielen jungen Familien und jungen Hünenbergerinnen und Hünenbergern, die sich eine eigene Wohnung suchen. Sie ziehen weg. Es ist nicht nur ein Verlust für jene, welche entwurzelt werden, sondern auch einer für uns als Gemeinde. Denn damit verlieren wir Menschen, die einen wichtigen Teil zu unserer Gemeinschaft beigetragen haben, sei es in Vereinen, in ihren Quartieren oder im Gewerbe. Qualitäten, die wir in unserer Gemeinde schätzen, wie die soziale und altersmässige Durchmischung, die hohe Familiendichte oder das rege Vereinsleben sind in Gefahr. Wir alle verlieren letztlich an Lebensqualität.

Im Zuge der Ortsplanungsrevision ist ein Raumentwicklungskonzept entstanden. Dort wird klar, wie wenig Baulandreserven es in Hünenberg noch gibt. Deshalb müssen wir jetzt die Weichen für die nächsten 20 Jahre richtigstellen. Es braucht jetzt die richtigen Ansätze und eine hohe Priorität für das Thema bezahlbaren Wohnraum, um tatsächlich noch genügend davon realisieren zu können.

Als Gemeinschaft können wir auch bei privaten, grösseren Bauprojekten gewisse Rahmenbedingungen einfordern, etwa die Realisierung von mindestens 30 Prozent preisgünstigem Wohnraum. Bei Bauprojekten der Gemeinde muss der Anteil höher sein: So sollte mindestens jede zweite Wohnung, welche auf öffentlichem Land realisiert wird, preisgünstig sein. Ein Mittel dazu können Zonen für preisgünstigen Wohnraum sein, wie es die Gemeinde Zug bereits kennt. Von zentraler Bedeutung ist insbesondere das Grundstück der Gemeinde neben dem Rony Schulhaus. Es ist prädestiniert dazu, Wohnraum für junge Familien zu schaffen. Um es von vornherein auf Mittelstandsfamilien auszurichten, wäre es wichtig, hier den Dialog mit interessierten Genossenschaften zu suchen und ihnen allenfalls das Land im Baurecht abzugeben. Das Zythus Grundstück hat ebenfalls eine wichtige Lage und Bedeutung für unsere Gemeinde und es gibt uns die Möglichkeit, zentral bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Damit die voraussichtliche Grundbesitzerin SBB keine Europaallee in unserer Gemeinde erstellt, soll dem Projekt als Auflage nicht nur die Erstellung eines Anteils von 50 Prozent preisgünstiger Wohnungen, sondern auch eine Begrenzung auf 4 Stockwerke auferlegt werden.

Angesichts der guten Lage von diversen Baulandreserven in Hünenberg treiben nur schon die Standortfaktoren die Preise enorm in die Höhe. Ein Gebiet, welches weniger gut erschlossen ist, bisher aber bereits Platz fürs Wohnen bietet, ist das Gewerbegebiet Bösch. Hier könnten in einer Mischnutzung Arbeiten und Wohnen kombiniert werden. Besonders für Studierende könnte dieses Gebiet attraktiv sein.

Wichtig ist, dass die bestehenden Gewerbebetriebe dabei nicht verdrängt werden, denn im ganzen Kanton wird neben Wohnraum auch der Platz für das Gewerbe knapp. Durch eine bessere Ausnutzung des Bodens und mit gemischt genutzten Gebäuden kann das Bösch aber zu einem lebendigen Wohn- und Arbeitsquartier weiterentwickelt werden. Mit diesen Ansatzpunkten basierend auf dem Raumentwicklungskonzept könnte die Gemeinde Hünenberg den Anteil an preisgünstigem Wohnraum in den nächsten 10 Jahren verdoppeln und sicherstellen, dass nicht noch mehr Hünenbergerinnen und Hünenberger wegziehen müssen. Dafür müssen wir auch im Oktober bei den Gesamterneuerungswahlen die richtigen Impulse setzen.

