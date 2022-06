Vereine Ein innovatives Projekt im Fokus der ALG-Fraktion Die Fraktion der Alternativen – die Grünen Zug (ALG) besuchte auf ihrem Fraktionsausflug den Energieverbund Circulago. 23.06.2022, 18.22 Uhr

Die ALG-Fraktion auf ihrem Ausflug. Bild: PD

Die Fraktion der ALG begab sich auf ihrem Fraktionsausflug unter die Erde. Ihr Ziel war die unterirdische Seewasserzentrale in der Schützenmatt des Wärme- und Kälteverbunds Circulago, wobei die Seewasserzentrale das Herzstück ist von Circulago. Reto Ackermann von der WWZ erklärte vor Ort die Funktionsweise dieses Pionierprojekts.

Die Idee von Circulago ist visionär und einfach zugleich: Die Energie für Circulago stammt aus dem Zugersee. 400 Meter vor dem Ufer der Stadt Zug wird auf einer Tiefe von 26 Metern Seewasser gefasst. Das Wasser hat hier eine Temperatur von 4 bis 6 Grad. Dies macht man sich zu Nutze, indem das Wasser in einem geschlossenen Leitungskreislauf zur Seewasserzentrale in der Schützenmatt fliesst. Dort übergibt ein Wärmetauscher die Energie an einen zweiten geschlossenen Kreislauf. Gleichzeitig gelangt das Wasser wieder zurück in den Zugersee.

Solch innovative Projekte sind gefragt

Der Zugersee und sein Wasser sind mit der Realisierung von Circulago zum natürlichen und nachhaltigen Energiespender für Quartiere der Stadt Zug und Baar-Süd geworden. Für die Mitglieder der ALG-Fraktion war der beeindruckende Augenschein ein Beweis mehr, dass das Ende des fossilen Zeitalters mit innovativen Projekten durchgezogen wird.

Für die ALG-Fraktion: Esther Haas

