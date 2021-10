Ein Jahr davor Kanton Zug: Kommt es zum grossen Sesselrücken in den Gemeinden? In gut einem Jahr stehen Gesamterneuerungswahlen an. Bereits ist klar, dass es im Regierungsrat und Zuger Stadtrat zu personellen Veränderungen kommen wird. Was bisher aus den Gemeinden bekannt ist, lesen Sie hier. Rahel Hug, Carmen Rogenmoser, Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Im Oktober 2022 ist es wieder so weit, dann werden im Kanton Zug neben dem Regierungs- und Kantonsrat auch die Stadträte und Gemeinderäte gewählt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 14. Oktober 2019)

Der «Super Sunday» ist im kommenden Jahr der Sonntag, 2. Oktober. In rund einem Jahr wählt die Zuger Stimmbevölkerung nicht nur Regierungs- und Kantonsrat neu, sondern auch Stadtparlament, Stadtrat und gemeindliche Exekutiven. Im Regierungsrat gilt es, den Sitz von Mitte-Sicherheitsdirektor Beat Villiger neu zu besetzen. Und in der Stadt Zug wird es einen Kampf ums Präsidium geben, da Stadtpräsident Karl Kobelt zurücktreten wird. Auch Stadträtin Vroni Straub verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Wie sieht es in den Gemeinden aus? Wo zeichnen sich Rochaden im Gemeinderat ab? Unsere Zeitung hat bei den amtierenden Gemeinderätinnen und -räten nachgefragt.

Jost Arnold hört nach 16 Jahren auf. Bild: Jakob Ineichen

In Baar, einer der schweizweit grössten Gemeinden ohne ein Parlament, wird der Generationenwechsel weitergehen. Vor vier Jahren sind mit Gemeindepräsident Andreas Hotz, Bauchef Paul Langenegger und Finanzchef Hans Steinmann gleich drei «alte Hasen» zurückgetreten. Kommendes Jahr werden mit Bauvorsteher Jost Arnold (FDP, 69) und Sozialvorsteherin Berty Zeiter (ALG, 65) die zwei Dienstältesten den Gemeinderat verlassen. «Ich denke, 16 Jahre sind genug», schreibt Jost Arnold, der auf eine «interessante und anspruchsvolle Zeit» zurückblicken wird. Arnold wurde 2006 in den Gemeinderat gewählt. Seine Ratskollegin Berty Zeiter, die seit Anfang 2011 im Amt ist, wird altershalber nicht mehr antreten, wie sie mitteilt.

Auch Berty Zeiter hört altershalber auf. Bild: Jakob Ineichen

Nicht alle der anderen Mitglieder lassen sich bereits in die Karten blicken. Schulpräsidentin Sylvia Binzegger (Die Mitte) will gemeinsam mit der Parteileitung bis Ende Jahr kommunizieren. Dasselbe schreibt Finanzvorsteher Pirmin Andermatt (Die Mitte), er wolle aber grundsätzlich wieder antreten. Sicherheitsvorsteher Zari Dzaferi (SP) möchte ebenfalls wieder antreten und betont, dass ihm die Arbeit im Gemeinderat nach wie vor sehr gut gefalle. Dieser Ansicht ist auch Sonja Zeberg-Langenegger (FDP), Vorsteherin Liegenschaften/Sport. Sie stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Auch Gemeindepräsident Walter Lipp (Die Mitte, seit Anfang 2019 im Amt) will es nochmal wissen, wie er bestätigt: «Wenn mich die Partei Anfang nächstes Jahr wieder nominiert, werde ich antreten als Gemeinderat und Gemeindepräsident.»

Josef Ribary legt sein Amt nieder. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Ein grösserer Wechsel zeichnet sich auch in Unterägeri ab. Hier hat der dienstälteste Gemeindepräsident im Kanton Zug – Josef Ribary (70, FDP) leitet die Exekutive seit 23 Jahren, sogar 27 Jahre war er Teil des Rates – seinen Rücktritt per Ende 2021 kommuniziert. Nun bestätigt auch Finanzvorsteher Josef Iten-Nussbaumer (68, Die Mitte), dass er im kommenden Jahr nicht mehr antreten werde. «Zum einen bin ich dann 16 Jahre als Gemeinderat im Amt und andererseits bin ich inzwischen auch pensioniert. Daher überlasse ich mein Amt einer jüngeren Person», sagt Iten zur Begründung.

Josef Iten-Nussbaumer tritt nicht mehr an. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Ob auch der dritte im Bund der dienstältesten Gemeinderäte, Beat Iten (63, SP), der seit 1999 dabei ist, ebenfalls demissioniert und damit tatsächlich ein Generationenwechsel stattfindet, ist noch unklar. Der Vizepräsident und Vorsteher der Abteilung Bildung hält sich noch bedeckt. Wieder antreten hingegen möchte Sozialvorsteher Roland Müller (SVP). Das Präsidium sei für ihn jedoch kein Thema, wie er schreibt. Dafür hat die FDP Unterägeri bereits mitgeteilt, dass die Partei den bisherigen Gemeinderat, Sicherheitsvorsteher Fridolin Bossard (FDP), als Nachfolger von Josef Ribary nominiert hat. Vielleicht gelingt bei den nun angekündigten Wechseln erstmals auch einer Frau der Sprung in den Unterägerer Gemeinderat.

Roland Zerr wird nach acht Jahren den Gemeinderat verlassen. Bild: Jakob Ineichen

Peter Hausherr (Die Mitte) ist seit Anfang 2009 Gemeindepräsident von Risch – und noch nicht amtsmüde. Er kündigt an, im Herbst 2022 wieder als Gemeinderat und -präsident anzutreten. Der amtsjüngste Gemeinderat, der Vorsteher Planung/Bau/Sicherheit Patrick Wahl (FDP), beabsichtigt ebenfalls, wieder anzutreten. Noch nicht entschieden hat sich Schulpräsident Markus Scheidegger (Die Mitte), man werde das Thema erst noch parteiintern besprechen. Auch Finanzvorsteher Francesco Zoppi (SVP) hat sich noch nicht entschieden. Klar ist bereits eine Vakanz: Sozialvorsteher Roland Zerr (FDP) wird nicht mehr antreten. «Nach acht Jahren im Gemeinderat werde ich nach Ablauf der gegenwärtigen Legislatur 72 sein. Da ist es angezeigt, dass jüngere Personen das Zepter übernehmen.»

Rolf Ineichen wird altershalber aufhören.

Bild: Maria Schmid

Ebenfalls eine Vakanz wird es sicherlich in Cham geben. Der Bauvorsteher Rolf Ineichen (SVP) wird altershalber aufhören, wie er erklärt. «Im Januar 2023 werde ich 70 Jahre alt. Deshalb werde ich nach spannenden acht Jahren als Vorsteher Planung und Hochbau nicht wieder zur Wahl antreten.» Wieder kandidieren will der jüngste Chamer Gemeinderat Drin Alaj (SP). Er ist Sicherheitsvorsteher. Gleiches gilt für Sozialvorsteherin Christine Blättler-Müller (Die Mitte). Es sei eine «spannende und sehr ehrenvolle Aufgabe». Der Gemeindepräsident Georges Helfenstein (Die Mitte) stellt sich ebenfalls wieder zur Verfügung. «Mein Amt macht mir sehr viel Freude, die Arbeit ist intensiv – da aktuell sehr viele Projekte laufen –, aber auch spannend und bereichernd», schreibt er. Noch nicht klar ist die Ausgangslage beim Schulpräsidenten Arno Grüter (FDP), der sich zuerst noch mit der Partei absprechen werde.

Paul Iten beendet seine Gemeinderatszeit. Bild: PD

In Oberägeri tritt der Gemeinderat fast geschlossen zur Wiederwahl an: Neben Gemeindepräsident Marcel Güntert (FDP) möchten auch Finanzchefin Evelyn Rust (Die Mitte), Sicherheitsvorsteher Beat Wyss (Die Mitte) und Bauchef Beat Strebel (FDP) im Amt bleiben. Sozialvorsteher Paul Iten (Forum, 68) hingegen hat vor längerer Zeit kommuniziert, dass er nach dieser Legislatur nicht mehr antreten wird. Er ist seit 2011 Teil des Gemeinderates.

In Hünenberg ist noch einiges offen. Sowohl Gemeindepräsidentin Renate Huwyler (Die Mitte) wie auch Bauvorsteher Thomas Anderegg (Die Mitte) werden wieder antreten, wie sie mitteilen. Hubert Schuler, Sicherheitsvorsteher (SP) hat sich noch nicht entschieden, genauso wie die beiden FDP-Räte Dany Gygli (Bildung) und Claudia Benninger Brun (Soziales).

Zwei konkrete Meldungen gibt es aus Neuheim: Der Gemeindepräsident und Bauchef Daniel Schillig (56, Die Mitte) will sich im Herbst 2022 erneut zur Wahl stellen. Er ist 2015 nach längerer Absenz in den Gemeinderat zurückgekehrt und 2018 zum Präsidenten gewählt worden. Dies mit nur vier Stimmen Vorsprung auf den Amtsinhaber Roger Bosshart. Der FDP-Politiker und aktuelle Vorsteher der Abteilung Sicherheit, Infrastruktur und Verkehr strebt nach der laufenden Legislatur ebenfalls eine weitere Amtszeit an. Ob Bosshart (57) abermals für das Präsidium kandidieren wird, lässt er offen.

Barbara Beck-Iselin wird nicht mehr antreten. Bild: PD

Barbara Beck-Iselin (67, ALG), Vorsteherin der Abteilung Zentrale Dienste der Gemeinde Menzingen, schreibt, dass sie altershalber aufhören werde und nicht mehr zur Wiederwahl antrete. Sie ist seit 2015 im Gemeinderat. Ebenfalls eine Entscheidung getroffen hat Bauchef Herbert Keiser (parteilos), der 2018 in den Gemeinderat gewählt wurde. «Ich trete im Oktober 2022 zur Wiederwahl an und stelle mich für eine weitere Legislatur zur Verfügung», schreibt er. Gemeindepräsident Andreas Etter (Die Mitte) und Schulvorsteherin Isabelle Menzi (Die Mitte) befinden sich noch in der Klärungs- und Findungsphase. «Meine Entscheidung zur Wahl 2022 wird erst gegen Ende dieses Jahres stehen», äussert sich Etter. Susan Staub (Soziales und Gesundheit, Die Mitte, 59) hat sich nicht zum Thema geäussert.

In Steinhausen hat sich auf die Umfrage unserer Zeitung einzig die Sozialvorsteherin Esther Rüttimann (FDP) mit einem Entscheid verlauten lassen. Die Vorsteherin der Abteilung Soziales und Gesundheit wird sich erneut zur Wahl stellen. Hans Staub (Die Mitte) sei zwar «voller Tatendrang», um weiterhin als Gemeindepräsident zu amten, könne sich aber noch nicht verbindlich äussern, da gegenwärtig die Gespräche mit seinem Umfeld und der Partei laufen würden.

Ebenfalls noch nicht gefallen seien die Entscheidungen der Walchwiler Gemeinderäte um den Präsidenten Stefan Hermann (Die Mitte).

Die angefragten Gemeinderatsmitglieder, die wieder kandidieren werden, tun dies vorbehältlich der Nominationsversammlung durch ihre jeweilige Partei.